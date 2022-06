Rusija ima težave pri zagotavljanju osnovnih javnih storitev prebivalstvu na ozemljih, ki jih je zasedla, je zapisano v poročilu britanskega obrambnega ministrstva, ki opozarja, da je med drugim omejen tudi dostop do čiste pitne vode, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zdravstvena oskrba v mestu Mariupolj naj bi bila že na robu propada, velik izbruh kolere pa bi lahko razmere le še poslabšal. O posameznih primerih kolere so sicer v mestu poročali že maja. Tudi namestnik župana Mariupolja Sergej Orlov je opozoril, da se zdravstvene razmere v okupiranem mestu slabšajo. 100.000 prebivalcev, ki so še vedno v mestu, je izpostavljenih vse večjemu tveganju za bolezni, vključno s kolero, poroča BBC.

"Menim, da je ob vseh teh razmerah, nedelujočem sanitarnem sistemu, številnih truplih, ki žal ležijo v ruševinah, in pomanjkanju zdravstvene pomoči v mestu trenutno to povsem mogoče,« je dejal Orlov. Dodal je še, da Rusija blokira vsa prizadevanja ukrajinske uprave, da bi prišli do humanitarne pomoči in da v mestu trenutno ne deluje nobena humanitarna organizacija.

»Naši državljani sicer od ruskih okupatorjev dobijo nekaj humanitarne pomoči, vendar je ta po naši oceni premajhna. Gre za desetino potrebne količine hrane in vode,« je poudaril.

Ukrajina je že leta 1995 doživela hudo epidemijo kolere, od takrat pa so se občasno pojavljali manjši izbruhi, zlasti v jugovzhodni regiji okoli Mariupolja ob Azovskem morju.

Francija namerava Ukrajini zagotoviti dodatno težko orožje

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je zavzel, da bo Francija Ukrajini po potrebi dobavila dodatno težko orožje za obrambo pred rusko agresijo. Ukrajina je sicer že izčrpala orožje sovjetske in ruske izdelave in je sedaj pri obrambi pred ruskimi silami popolnoma odvisna od orožja zahodnih zaveznikov, poudarjajo ameriški vojaški viri.

Macron je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ponovno poudaril, da Francija stoji ob strani Ukrajine. Osrednja tema pogovorov so bile potrebe Kijeva glede vojaške opreme, politične podpore, zlasti glede prošnje Ukrajine za članstvo v Evropski uniji, ter humanitarne pomoči, so v četrtek sporočili iz Elizejske palače.

Francija je Ukrajini že dobavila 155-milimetrske havbice cezar in ukrajinske vojake izurila za njihovo uporabo. S tovrstnimi havbicami lahko sedaj ukrajinske sile zadenejo cilje, oddaljene do 40 kilometrov. Prav tako pa so Kijevu že poslali protitankovski raketni sistemi milan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi zunanja ministrica Catherine Colonna je ob obisku v Kijevu konec maja zagotovila, da se bo Francija na zahtevo Ukrajine po težjem orožju »konkretno odzvala«.

Ukrajina izčrpala orožje sovjetske in ruske izdelave

Medtem pa so ameriški vojaški viri opozorili, da je Ukrajina izčrpala orožje sovjetske in ruske izdelave in je sedaj pri obrambi pred rusko agresijo popolnoma odvisna od orožja njenih zahodnih zaveznikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajinska vojska in njena obrambna industrija, ki je bila nekoč del Sovjetske zveze, sta namreč bili zgrajeni na podlagi sovjetske in ruske standardne opreme, malega orožja, tankov, havbic in drugega orožja. Ta ukrajinska oprema sovjetske izdelave pa je že v celoti porabljena oz. je bila uničena v spopadih.

Na začetku vojne je bil Zahod sicer previden pri dobavi orožja Kijevu, saj ga je skrbelo, da bi s tem tvegal konflikt med Natom in Rusijo. Prav tako pa si niso želeli, da bi njihova napredna oborožitvena tehnologija prišla v roke Rusije. Namesto lastnega orožja so tako Ukrajini sprva ponujali svoje zaloge opreme po ruskih oz. sovjetskih standardih. Tega orožja zdaj ni več, ukrajinske sile pa morajo pogosto uporabljati orožje, ki jim ni poznano in ki je izdelano po zahodnih specifikacijah.

Zahodni zavezniki sedaj Ukrajini pošiljajo naprednejše orožje, pri tem pa ameriški vojaški viri opozarjajo, da če se zdi, da orožje prihaja počasi, je to predvsem zato, ker se zavezniki želijo prepričati, da ga bodo ukrajinske sile lahko stalno in varno sprejemale. Takšen tempo omejuje tveganje, da bi bilo shranjeno orožje uničeno zaradi ruskega obstreljevanja znotraj Ukrajine.