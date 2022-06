Slovenski odbojkarji so na drugi tekmi popravili vtis s prve, ko so bili Američani precej boljši tekmec. Tudi tokrat so igrišče zapuščali sklonjenih glav, a vsaj z osvojenim nizom proti lanskim zmagovalcem lige narodov.

»To je bila precej boljša tekma kot proti ZDA, tudi na semaforju. V nekaterih obdobjih smo igrali zelo dobro. Od samega začetka smo ustvarjali pritisk s servisom, tudi njihove močne začetne udarce smo dobro sprejemali. Igrali smo bolj pametno kot proti ZDA, z več rešitvami v napadu in tudi čustvi. Vse to nam je pomagalo pri boljši predstavi. Cilj pa je, da bomo jutri še boljši,« je po dvoboju dejal Avstralec na slovenski klopi Mark Lebedew.

Možič je dosegel 22 točk

Slovenija je tokrat začela z Mitjo Gasparinijem na mestu korektorja, ob njem pa so se ob prostem igralcu Janiju Kovačiču znašli še Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Gregor Ropret, Žiga Štern in Rok Možič.

V prvem nizu so dolgo časa vztrajali v prednosti, največ so vodili za tri točke, nazadnje so bili korak pred Brazilci pri 16:15, nato pa so varovanci Renana Dal Zotta stopili na plin in s serijo štirih zaporednih točk odločili prvi niz. V drugem je bila zgodba obratna. Domačini so imeli vajeti v svojih rokah, vodili so za tri točke (14:11), v končnici pa je po zaslugi razpoloženega Možica, v tem delu je dosegel osem točk, Slovencem uspelo napraviti razliko in izenačiti.

Tretji in četrti niz sta pripadla domačim. V tretjem so ves čas višali prednost, varovanci Marka Lebedewa pa se jim kljub nekaj serijam zaporednih točk nikakor niso uspeli približati. V četrtem nizu je Slovencem po 10:16 in znižanju na 15:18 zmanjkalo moči. Do konca so osvojili le še točko.

Najbolj učinkovit je bil ponoči Možič. Član Verone je dosegel 22 točk in bil v napadu 59-odstotno uspešen. Po 11 točk sta dodala še Pajenk in Gasparini. Pri Brazilcih je izstopal korektor Alan z 18 točkami, 15 jih je dodal še Rodriguinho. Brazilci so dosegli pet blokov ter dva asa več od Slovencev.

Napredek v primerjavi s prvo tekmo

»Zagotovo boljša tekma kot včeraj. Lepo je bilo igrati pred takšnimi navijači. To ti da dodatno spodbudo, četudi navijajo proti tebi. Prikazali smo dobro igro v prvih treh nizih, v četrtem pa malo padli. Res so dobro igrali tako pri servisu kot sprejemu, tudi na koncu so nas izblokirali. Ni nam bilo enostavno, lahko pa rečem, da smo pokazali napredek v primerjavi s prvo tekmo,« je po obračunu dejal najboljši posameznik tekme Možič.

»Mogoče smo si želeli malce boljšega začetka. Sploh tista prva tekma proti Ameriki je bila pod vso kritika, danes pa je bilo že več pozitivnih stvari v naši igri, videlo se je več želje, borbe, ampak igrali smo proti zares kakovostni ekipi, proti kateri si ne smeš privoščiti nobene napake,« pa je dodal Ropret.

Brazilija po dveh tekmah ostaja neporažena, Slovenija pa je ob dveh porazih pri dnu razpredelnice. V skupini, ki igra v brazilski prestolnici, sta bili na sporedu še dve tekmi. Američani so še drugič slavili s 3:0, tokratna žrtev je bila Nizozemska. Japonci pa so v azijskem obračunu s 3:1 v nizih ugnali Kitajsko in prav tako vknjižili drugo zmago.

Slovence na prvem turnirju lige narodov čakata še obračuna proti Avstraliji in Kitajski v soboto ob 2. oziroma 23. uri.