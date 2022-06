Pustošenje voluharja na dveh nogah

Zakaj bi hodil v trgovino in zapravljal težko prislužen denar, če se dobrote nudijo kar same? Tako verjetno razmišljajo nepridipravi, ki po tujih hišah, vrtovih in njivah jemljejo, kar ni njihovega. V Šentjerneju so policisti preganjali neznance, ki so ukradli kar devetindvajset kakih meter visokih lovorikovcev, obenem so lastniku uničili še zelenico. V Kamniku pa je po vrtu pustošil voluhar na dveh nogah – izruval in uničil je sadike krompirja, mlade čebula, pora, bučk, paradižnika in jagod. Dokaj nespreten je bil 66-letnik, ki je vlomil v hišo ter si nahrbtnik napolnil z vrtalnikom, dvema salamama in steklenico žganja, saj ga je pri tem zalotil tam stanujoči, ki ga je predal policiji. Malce manj sreče pa so imeli na kmetiji v Dolenji Stari vasi, kjer je iz kokošnjaka izginilo petnajst kokoši (v uredništvu rubrike se sprašujemo, kako se sploh lotiti takega podviga?), iz ograjenega pašnika na Gorenji Gomili pa so le noč kasneje izginili štirje po 25 kilogramov težki jagenjčki. Vragolij (tokrat) niso pripisali razigranemu backu Jonu.

Pobegnil z avtom in denarjem

Skoraj bi 21-letniku iz Novega mesta uspelo dobiti golfa zastonj. A skoraj ni še nikoli zajca ujel. V dolenjsko prestolnico je avto, ki ga je prodajal prek oglasa, pripeljal Štajerc. Opravila sta prepis lastništva, mladenič pa se je želel pred dokončno opravljenim biznisom zapeljati en krog. Da vidi, ali sta si z avtom resnično namenjena. Očitno rahlo naivnemu prodajalcu se je zdela to dobra ideja, a je kmalu uvidel, da je bila vse prej kot to. Ostal je brez avta in brez denarja – 15.500 evrov. Kupec mu namreč pred vožnjo ni predal niti evra kupnine. Policija se je nemudoma odpravila na lov za njim in ga po eni uri ujela. Goljufa, ki je bil v zadnjih letih kazensko ovaden že 63-krat, skoraj tolikokrat pa še obravnavan zaradi različnih prekrškov prometne varnosti, so prijeli, avto pa vrnili lastniku.

Trikrat hura za junake

Policisti so se ta teden še posebno izkazali in rešili več življenj. V ponedeljek zgodaj zjutraj sta na Sečovljah na avtobusu nemške registracije policista ob mejnem nadzoru opazila neodzivno starejšo gospo. Prosila sta jo za dokumente, a je gospa ostala tiho. Okoli njenih ust sta zagledala kri. Polegla sta jo v bočni položaj, poklicala reševalce, na pomoč pa je priskočila potnica zdravnica. Nemki, ki jo je zadela možganska kap, so rešili življenje. Tudi brežiška policista si zaslužita medaljo. Na nadvozu nad avtocesto na Obrežju sta na zunanji strani ograje opazila 76-letnico, ki je želela skočiti pod avto. Zamotila sta jo in se z njo pogovarjala, vmes pa jo potegnila na varno. V Simonovem zalivu pa so se izkazali mimoidoči, ki so naleteli na negibno žensko. Trojica jo je oživljala do prihoda reševalcev. 75-letno Avstrijko so rešili.

Glasen traktor in žvižganje

Policistom ta teden res ni zmanjkalo dela. V nedeljo zvečer so okoli deset ure preverjali prijavo, da v bližini Dobove nekdo spravlja seno. Na Gospodov dan in sredi noči! Bilo je hrupno, sosede so motili žarometi. 60-letni kmet jim je razložil, da so imeli čez dan težave s traktorjem, seno pa morali spraviti še pred dežjem. Prijaviteljem je bilo za to vseeno. Klicali so še enkrat pol ure kasneje, a je kmet dotlej že opravil delo. V Metliki pa so po dveh posredovanjih kaznovali 45-letnika, ki je v bloku s hrupom motil sosede. Možakar se z njimi sploh ni želel pogovarjati, saj je raje sredi noči skakal po stanovanju in na polno žvižgal.

Izgubljena maratonka

Dolgčas ni bilo niti gorskim reševalcem. V ponedeljek so v Velikih koritih Soče reševali 55-letnega Nemca, ki mu je med sprehodom s partnerko po Soški poti spodrsnilo in je zdrsnil v kanjon pet metrov globoko. Nepoškodovan je obtičal na skalnati polički, od koder so ga s pomočjo vrvi rešili. Dan kasneje pa so med Vitovskim hribom in Čavnom reševali udeleženko svetovnega prvenstva v ultraX maratonu, ki je zašla z označene trase in obstala v težko prehodnem predelu na južnem pobočju grebena. Tekačico so našli in jo pospremili nazaj do steze.