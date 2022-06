Petega junija je minilo 17 let od najbolj tragične nesreče slovenske atletike. Tedaj so sredi tekmovanja, atletskega pokala Slovenije, v noči s sobote na nedeljo preminili trije slovenski atleti. Na križišču Celovške ceste in Tržne ulice v Ljubljani so nekaj minut pred pol peto uro zjutraj izgubili življenje 25-letni Matic Šušteršič, 23-letni Patrik Cvetan in 17-letni Nejc Lipnik. V spomin na prva dva je najuspešnejši slovenski klub Mass organiziral 17. memorial, ki je tradicionalno potekal na ljubljanskem atletskem stadionu.

Kot smo napovedali že pred tekmo, je bila udeležba s strani najboljših slovenskih atletov ničelna, saj je tveganje za poškodbe na dotrajanem stadionu v Šiški preveliko. Tudi sicer na največjem ljubljanskem članskem mitingu v letošnjem letu pretiranega zanimanja na tribunah ni bilo.

Bolj kot rezultati je realno stanje slovenske atletike povzel atletski strokovnjak organizacijskega kluba Albert Šoba. »Od zares prve lige slovenskih atletov ni bil prijavljen noben tekmovalec. V Massu imamo številne reprezentante, ki bodo letos tekmovali na svetovnem in evropskem prvenstvu, a se kljub razpisanim nagradam nihče med njimi ni odločil, da bo tekmoval v Ljubljani. To me po eni strani žalosti, po drugi strani pa razumem, da se odločajo bodisi za večji miting ali pa nočejo tekmovati na tako nevarnem stadionu. Zato od nikogar ne zahtevamo, da bi tekmoval na tekmi, ki jo sicer organizira naš klub,« je priznal Albert Šoba.

Slovenski atleti so bili danes dejavni na mednarodnem področju. Znova je bil izjemen Kristjan Čeh, ki je drugič v tej sezoni disk vrgel prek 70 metrov ter na diamantni ligi v Rimu vnovič premagal svetovno konkurenco. Ptujčan je z rezultatom 70,72 metra za 55 centimetrov zaostal za osebnim in državnim rekordom, ki ga je dosegel prejšnji mesec v Birminghamu. Drugi je bil Avstrijec Lukas Weisshaidinger (68,30), tretji pa Šved Daniel Stahl (65,87). Blizu zmagovalnemu odru je bila tudi Tina Šutej v skoku ob palici. Tako kot Italijanka Roberta Bruni in Britanka Holly Bradshaw, ki sta zasedli drugo in tretje mesto, je zmogla 460 centimetrov. Žal je Slovenki to uspelo v drugem poskusu, tekmicama pa v prvem. Razred zase je bila Američanka Sandi Morris, ki se je ustavila šele pri 481 centimetrih.

Trije slovenski atleti so tekmovali na močnem mednarodnem mitingu v Bratislavi. Najboljša je bila s časom 2:03,96 na tretjem mestu Anita Horvat na 800 metrov, ki je sicer krepko zaostala za normo za evropsko prvenstvo (2:00,40) in še bolj za svetovno (1:59,50). Robert Renner je bil s preskočenimi 540 centimetri osmi v skoku ob palici, zadnji, enajsti, pa je bil s skromnim časom 1:51,19 na 800 metrov Žan Rudolf. Z doseženim časom Ljubljančan danes ne bi bil najhitrejši niti v Šiški.