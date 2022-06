Potem ko je slovenski selektor Matjaž Kek zaradi okužbe s koronavirusom ostal doma in je ekipo v Oslu vodil njegov prvi pomočnik Boštjan Cesar, je v začetni enajsterici v primerjavi z blamažo v Beogradu prišlo do kar petih sprememb. Tekmo so znova začeli branilec Sikošek, vezist Gnezda Čerin in napadalec Celar. Prvič je priložnost v ligi narodov dobil branilec Brekalo, ki igra prav na Norveškem za Vikinga, in Verbič, ki je doslej odigral le 14 minut na prvi tekmi proti Švedski. Na klop so se preselili Bijol, Mevlja, Gorenc Stanković in Lovrić, na tribuno pa prvi umetnik Zajc, ki ni imel pravice nastopa zaradi dveh rumenih kartonov. Slovenija je naredila tudi korenite spremembe v sistemu igre, saj je prešla na 4-4-2. Odpovedala se je neuspešnemu sistemu s tremi branilci in se vrnila k štirim v zadnji vrsti. Centralna branilca sta bila Blažič in Brekalo, na bokih pa Karničnik in Sikošek. Stojanović se je preselil v zvezno vrsto, kjer sta bila v osrednji vlogi Kurtić in Gnezda Čerin, zraven pa še prodorni in bojeviti Verbič. V napadu sta bila dva mlada igralca Celar in Šeško, ki so ga v Salzburgu izbrali za naslednika Haalanda, sicer prvega zvezdnika Norveške.

Nova postavitev Slovenije, ki je v prvem polčasu od prve minute delovala zelo dobro, je bila presenečenje tudi za Norvežane. Podoba Slovencev je bila povsem drugačna kot v Beogradu, saj so bili agresivni, zbrani in podjetnejši. Zapirali so prostor, stali blizu tekmecu, žoga je lepo krožila in prodirali so po bokih, zato so prvi polčas dobili po strelih (6:3), posesti žoge (52:48 odstotkov) in podajah (269:259). Potem ko je z dvema streloma poskusil Kurtić, je Slovenija v 37. minuti zapravila priložnost prvega polčasa, saj je Celar s strelom iz bližine zadel vratnico, potem ko je veliko dela opravil podajalec Gnezda Čerin. Norvežani so v 43. minuti dosegli zadetek, vendar je bil strelec King, ki ga je skupaj s Haalandom slovenska obramba dobro zaustavljala v nedovoljenem položaju. V dodatku prvega polčasa je imela Slovenija obetaven protinapad treh proti dvema, Kutrić je po porivanju in udarcu padel v kazenskem prostoru, vendar se portugalski sodnik Verissimo ni odločil za enajstmetrovko.

Norvežani so v drugi polčas vstopili povsem spremenjeni, saj so občutno dvignili ritem in stopili veliko višje na slovensko polovico. Slovence so spravili v podrejen položaj in jih potisnili pred gol Oblaka, kjer se je vse vrtelo okrog Haalanda, ki je ob podajah z boka postajal vse nevarnejši. Norvežani so valili napad za napadom, Slovenci so se ob razpoloženem Oblaku reševali na vse mogoče načine. Največja težava je bila, da Slovencem žoge ni uspelo več zadržati. V 62. minuti so se gostje znašli v dodatnih težavah, saj je bil Blažič izključen, potem ko je podrl prodirajočega Haalanda. Iz prostega strela je kapetan Odegaard stresel prečko. Slovencem z desetimi igralci ni preostalo drugega, kot da so se branili, trpeli in s pogumno igro prišli do zaslužene točke. Na drugi tekmi v skupini je Srbija v Solni premagala Švedsko z 1:0 (1:0). Vrstni red v skupini B4: Norveška 7, Srbija 6, Švedska 3, Slovenija 1.

V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo mladih reprezentanc do 21 let je Slovenija v Kranju premagala Andoro z 2:0 (1:0) z goloma Stojanovića in Begića. Slovenija bo zadnjo tekmo odigrala v ponedeljek z Anglijo v gosteh. Vrstni red v skupini: Anglija (-1) 22, Češka 19, Slovenija 13, Kosovo (-1) 11, Albanija 9, Andora 0.