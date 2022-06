Siloviti poulični boji se nadaljujejo v Severodonecku, mestu, ki je pred začetkom vojne vihre štelo 100.000 prebivalcev. V mestu je ujeta še desetina prebivalstva, evakuacija pa je zaradi silovitega ruskega obstreljevanja in obrambe ukrajinskih sil trenutno nemogoča. Razmere v mestu so nepregledne. Različni ukrajinski viri različno poročajo o situaciji v mestu: po nekaterih se nadaljujejo boji za vsako hišo in ulico, ukrajinske sile pa naj bi še naprej branile svojo polovico mesta z industrijskim območjem. Spet drugi ukrajinski viri, denimo Oleksij Arestovič, pa zatrjujejo, da so ruske sile spremenile taktiko v Severodonecku, se iz mesta umaknile in po njem vnovič tolčejo z močnimi topniškimi in letalskimi napadi.

Za obrambo potrebujejo več težkega orožja

Iz mesta se je oglasil tamkajšnji poveljnik ukrajinskih sil Petro Kuzik in poročal o posamičnih uspehih ukrajinskih sil, ko jim je uspelo priboriti nadzor nad kakšno ulico ali hišo. »Ko smo jim vsilili ulične boje, je topniško obstreljevanje za nekaj časa popustilo, ker niso vedeli, kje so naše in kje njihove sile. Zdaj pa s topniškim ognjem obstreljujejo območja naših in svojih sil,« je razmere na uličnih bojiščih Severodonecka opisoval Kuzik, ki se je tudi pritoževal nad pomanjkanjem težkega orožja, s katerimi bi lahko sovražnika odločneje potisnili nazaj. Ukrajinske enote v mestu ohranjajo svoje položaje in po besedah poveljnika ne razmišljajo o umiku v Lisihanks, ki se mu fronta že močno približuje, ruske sile pa kraj obstreljujejo tudi s topništvom.

Podobno kot je bila bitka za Mariupolj odločilna za potek vojne na jugovzhodu Ukrajine, utegne bitka za Severodoneck odločiti o usodi Donbasa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bitko za Severodoneck opisuje kot najtežjo doslej in napoveduje, da bo njen izid vplival na usodo Donbasa. Dejansko ruske sile ob okrepljenih napadih na Severodoneck napredujejo tudi proti mestom Bahmut, Sloviansk in Krematorsk. Slednja sta zaradi železniških povezav, preko katerih prihaja okrepitev v orožju za obrambo Donbasa, strateško pomembni mesti. V Moskvi sicer pričakujejo, da bo Rusija v kratkem nadzorovala celotni regiji Lugansk in Doneck. Ukrajina medtem sporoča, da je ponovno osvojila nekaj zasedenega ozemlja na južni meji v hersonski regiji.