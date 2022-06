Razstava mora biti!

Fino se je včeraj razpletel največji kulturni škandal v zgodovini samostojne Slovenije. Likovni kritiki in splošna javnost so ugotovili, da so slike ponaredki, direktor muzeja je vztrajal, da niso, ministrica za kulturo je napovedala revizijo, splošna in strokovna javnost sta vztrajali, da je vse skupaj škandal, direktor je odstopil in mimogrede namočil svojega kolega, ministrica je odstop sprejela, razstave pa ne bo. Do zadnje ugotovitve vse lepo in prav.