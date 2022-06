V nemškem kraju Halle sta bila z doma narejenim orožjem leta 2019 ubita dva človeka. Storilec je do navodil za posamezne dele, ki jih je natisnil s 3D-tiskalnikom, prišel prek spleta. Aprila lani je španska policija na Kanarskih otokih razbila kriminalno združbo, ki je nezakonito proizvajala tako natisnjeno orožje. Poleg dveh tiskalnikov so zasegli še več delov pištol, v delavnici ustvarjen kos avtomatskega orožja, več priročnikov o urbanem gverilskem vojskovanju ter literaturo o belski nadvladi. Le mesec dni kasneje so v Veliki Britaniji prijeli dva moška in žensko, desničarske ekstremiste, ki so imeli v lasti več kosov orožja, ustvarjenega s pomočjo novodobne tehnologije. Podobna zgodba se je odvila pred nekaj tedni, ko so na Slovaškem aretirali terorističnega skrajneža, ki je poleg sovražnih nazorov prek spleta delil še navodila in skice za izdelavo hladnega orožja, doma ustvarjenega avtomatskega strelnega orožja, eksploziva, min …

»Razvoj 3D-tiskanja orožja je grožnja tako sedaj kot v prihodnosti, zato se ji moramo zoperstaviti na mednarodni ravni,« je na nedavni konferenci v Haagu opozorila vodja nizozemske policije Gerda van Leeuwen. Predstavniki organov pregona, balistični strokovnjaki, forenziki, politiki in akademiki iz 20 držav so se strinjali, da je treba temu področju posvetiti več pozornosti. »Na to grožnjo smo v Europolu še kako pozorni, saj smo na tako orožje zadnja leta naleteli po vsej Evropi. Nanjo se bomo lahko učinkovito odzvali le s skupnimi močmi strokovnjakov, policije, akademikov, privatnega sektorja in zadostno mero finančne podpore,« pa je bil jasen Martin van der Meij, vodja Europolovega sektorja za orožje in eksplozive.

Prvo tovrstno pištolo je na univerzi v Teksasu spomladi leta 2013 uspelo natisniti 25-letnemu študentu Codyju Wilsonu. Liberator, osvoboditelj, kakor je poimenoval orožje, je nastal na nekaj tisoč evrov vrednem tiskalniku. Pištola je bila povečini sestavljena iz običajne ABS-plastike, iz katere so denimo tudi legokocke. Da je v ZDA postala zakonita, ji je dodal železno udarno iglo, saj jo detektor kovin le tako zazna. Načrt za izdelavo je objavil na spletu, pred umikom objave pa so ga prenesli vsaj kakšnih stotisočkrat. Strokovnjaki so sicer opozarjali, da je večina takih plastičnih pištol bolj kot komu drugemu nevarna strelcu, saj lahko kos med strelom razpade ali pa ga raznese. Veliko bolj »varno« naj bi bilo natisnjeno kovinsko orožje, ki so ga v istem času ustvarili v ameriškem podjetju Solid Concept. V tujini so zaradi posesti takega orožja posameznike že zaprli, pri nas pa se nedovoljena proizvodnja orožja po 307. členu kazenskega zakonika kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.