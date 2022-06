Poldrugi mesec po poškodbi desne goleni na treningu v Italiji je 31-letni mariborski smukač Boštjan Kline še zmeraj na začetku rehabilitacije. Operaciji so sledili zapleti. Za njim so že trije posegi, v začetku julija ga čaka še četrti. Medtem ko si člani njegove ekipe že pridno nabirajo kondicijo, se je Kline nedavno vrnil iz bolnišnice, kjer je prebil nove tri tedne. »Doma sem. Z berglami pridem do terase, hodim po hiši. To je to za sedaj,« pravi Boštjan Kline. Za njim je že dolgo obdobje rehabilitacije, ki bi brez zapletov morala prinesti konkretne izboljšave: »Po drugi operaciji, ko so mi v kost privili vijak, sem pričakoval šest- do osemtedensko mirovanje. Potem bi predvidoma lahko stopil na nogo, ki bi jo začel krepiti z vajami, nabiral bi kondicijo. A se je vse to zavleklo.«

Ni bila kriva zamuda

Med poškodbo in operacijo je minilo več kot deset dni. Z italijanskega smučišča Sella Nevea so ga prepeljali v italijansko bolnišnico, kjer so mu nogo samo imobilizirali, operacija je bila načrtovana kasneje v Ljubljani. Bi to lahko bil razlog za sedanje odmiranje tkiva, kar je bil del zapletov pri rehabilitaciji? »Mrtvo tkivo je nastajalo zaradi močnega pritiska v smučarskem čevlju na kožo v trenutku, ko sem se poškodoval. Koža na nogi je v delu, kjer je bil jezik pancerja, začela odmirati. Kožo bi lahko poškodoval tudi del kosti, ki se je ob poškodbi odlomil in je pritiskal nanjo. Zamuda pri operaciji s tem zapletom ni povezana. Če bi me operirali takoj, bi lahko oteklo in vneto mehko tkivo oviralo in ogrožalo potek operacije. Mehanska poškodba kože na nogi je posledica padca,« pojasnjuje Kline.

Zdravniki so za težavo vedeli že ob operaciji v ljubljanskem kliničnem centru. »Takrat so mi kožo le očistili. Menili so, da se bo obnovila sama. Druga opcija je bila agresivno ukrepanje - odstraniti kožo skupaj z delom mišičnega tkiva in odrezati bi morali osem centimetrov kosti. Za to se niso odločili. A čez čas je postalo jasno, da je treba poškodovano kožo odstraniti,« dodaja Kline. Pa tu še ni bilo konec zapletov: »Na pregledu odstranjene kože so odkrili še bakterijo. Ta je še podaljšala rehabilitacijo. Takoj sem dobil antibiotike; jemal jih bom še tri mesece. Kožo pa so obnovili s presaditvijo tkiva. Trenutno se vse lepo celi, rane se sušijo. Pravkar pričakujem patronažno sestro, da mi iz noge odstrani šive.«

Bolečine premagale spanec

Po teh dodatnih posegih so izginile bolečine, ki so bile prisotne več kot mesec dni po glavnem posegu. »Že nekaj dni nisem več na protibolečinskih tabletah. Olajšanje je, da me noga več ne boli. Le občasno še začutim kljuvanje, nič resnejšega. Bolečine so bile dolgo zelo intenzivne, tako niti ponoči ni bilo spanca. Zdaj se lahko spet skoncentriram na delo. Popoldan pričakujem fizioterapevta, ki mi pomaga pri vajah za krepitev telesa. Poškodovana noga sicer mora biti nenehno v dvignjenem položaju in paziti morava, da nanjo ni pretiranega pritiska krvi. A levo nogo, ki je zdrava, lahko krepim brez omejitev. Na vrsto za vaje pride poškodovana noga, a s prilagojenimi vajami. Tako poskrbim, da povsem ne izgubim mišične mase. Mišice so uplahnile predvsem v dveh obdobjih po tri tedne, ki sem jih prebil po bolnišnicah. A spet ne tako zelo, kot sem pričakoval,« opisuje Kline.

Optimist

Ob vseh teh zdravstvenih zapletih 31-letni Mariborčan še ostaja optimist. Najmanj pa dvomi o tem, da se bo njegova smučarska kariera nadaljevala. Toda prve izračune, po katerih naj bi se ekipi priključil že pred začetkom nove sezone, bo moral nekoliko prilagoditi. »Na začetku julija bom moral še enkrat pod nož. Takrat mi bodo zdravniki iz medenice presadili del kosti. Ob zlomu desne goleni je del kosti odlomilo. Ko je bil čas za operacijo, je ta del kosti že odmrl in so ga lahko le še odstranili. Ko pa se je pojavila še bakterija, so morali del kosti tudi oklestiti. Sedaj nekaj kosti manjka in ta del bodo presadili iz medenice,« razlaga Kline in dodaja: »Če ne bo novih zapletov z bakterijo, bom kirurge zadnjič obiskal sredi julija. Sledi nadaljevanje rehabilitacije. Od takrat se bomo odločali sproti. Prve tekme v sezoni so verjetno izgubljene, a v nadaljevanju se bi smučarski karavani že lahko priključil.«

Čeprav bi o tem, kar se mu je dogajalo samo v zadnji sezoni, lahko napisal knjigo, in četudi ima za to dovolj časa, o tem ne razmišlja. Kako mu minevajo dnevi? »Berem knjige, pogledam kakšen film in imam čas, da organiziram mojstre, saj smo se odločili urediti vrt. Obnavljali bomo, sedaj imam za to čas. Doma imam veliko dela. Tako mi ni dolgčas. Tudi potovanj, ki nas spremljajo v karieri, še ne pogrešam,« zaključuje zmagovalec tekme za svetovni pokal leta 2017 v Kvitfjellu in deseti z olimpijskega smuka v Pekingu 2022.