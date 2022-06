Vse več islamskih držav obsoja Indijo, ker je 37-letna govornica vladajoče stranke Nupur Šarma pred nekaj tedni omalovaževala preroka Mohameda s trditvijo, da se je (pred 1400 leti) poročil s šestletno deklico in imel z njo spolne odnose, še preden je imela deset let. V zalivskih državah tudi že bojkotirajo indijske izdelke. O islamu je omalovažujoče na družbenih omrežjih govoril še en član stranke.

V več delih Indije je prišlo do protestov muslimanov in spopadov s hindujskimi skrajneži. Al Kaida, ki v Indiji podobno kot Islamska država kljub Modijevemu zatiranju muslimanov skoraj ni prisotna, pa je v javnem pismu sporočila, da se namerava maščevati z bombnimi napadi v New Delhiju, Bombaju, Utar Pradešu in Gudžaratu. Veliki protesti so potekali v Pakistanu in tudi v Afganistanu.

Šarmovo so v nedeljo odstavili s položaja govornice vladajoče Stranke indijskega ljudstva (BJP), ki jo vodi premier Narendra Modi. Prav tako so jo izključili iz stranke. Policija je proti njej začela preiskavo. V BPJ, kjer so se očitno ustrašili odzivov islamskih držav, pa trdijo, da so proti žaljenju vsake religije. Indijska policija je aretirala nekega hindujskega skrajneža zaradi širjenja verskega sovraštva do muslimanov, kar se v Modijevi Indiji zgodi zelo redko.

Žalitve niso presenečenje

Če zamera islamskih držav ni v interesu Indije, pa omalovaževanje preroka Mohameda ni presenetljivo glede na dosedanjo Modijevo politiko do muslimanov, ki predstavljajo 14 odstotkov, to je 200 milijonov prebivalcev Indije. Zaradi protiislamske ideologije vladajoče BJP, ki – tudi prek filmov – propagira večvrednost hinduizma, se dogajajo celo pogromi nad muslimani, pri čemer je policija pasivna ali pa kot krivce aretira žrtve, torej muslimane. Do tega prihaja na primer, ko se muslimani upirajo, ker lokalne oblasti BJP, tudi v New Delhiju, z buldožerji rušijo muslimanske trgovine in hiše, velikokrat sicer res nezakonito zgrajene, a tako je z veliko večino gradenj v Indiji. Modi, ki je tudi zaradi implicitnega razpihovanja sovraštva do muslimanov zelo močno zmagal na volitvah leta 2019, tudi ne obsoja pozivov hindujskih skrajnežev, da je treba Indijo »očistiti« muslimanov.

Sama Modijeva vlada, proti kateri je danes tudi liberalna Kongresna stranka zelo šibka, je sprejela več ukrepov proti muslimanom, kot je ukinitev avtonomije islamskega Kašmirja, odprava možnosti, da tuji muslimani dobijo indijsko državljanstvo, prepoved zakola krav (hindujci ne jedo govedine), prepoved zakrivanja las in vratu z ruto v šolah (zaradi česar se veliko muslimank ne šola), medtem ko sikhi v šolah lahko nosijo turbane. Protesti proti tem zakonom so se običajno končali z nasiljem nad muslimani. Najbrž tudi ni naključje, da so muslimani revnejši kot hindujci in da je v spodnjem domu le pet odstotkov poslancev islamske vere.

Sama stranka BJP je del gibanja, ki ga usmerja združenje RSS s ciljem, da bi Indija postala izključno država hindujcev. Tako Šarmova kot Modi sta bila nekoč člana RSS, ki ima danes šest milijonov članov in iz katerega je bil tudi morilec Mahatme Gandija (1869–1948), znamenitega hindujca, ki se je zavzemal za enakopravnost muslimanov. Modiju pa pride tudi prav, da lahko z muslimani kot grešnimi kozli obrača pozornost proč od pravih problemov indijske družbe in države, tudi od več milijonov smrtnih žrtev covida.

Zahodne države v svoji kritiki Indije zadržane. Francija prodaja Indiji vojaška lovska letala, ZDA so zdaj sicer bolj kritične, a bi Indijo potrebovale kot zaveznika proti Kitajski in Rusiji.