Galuničeva zalezovalka se bo zdravila s prostosti

Kljub temu da bi dolgoletna zalezovalka TV-voditelja Maria Galuniča utegnila biti nevarna in bi bilo bolje, da bi se zdravila v psihiatričnem zavodu, se to ne bo zgodilo. Sodišče ji takšnega varnostnega ukrepa ne more izreči, so potrdili tudi višji sodniki.