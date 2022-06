»Iz kakšne snovi je razlitje, še vedno ni jasno, vendar ne gre za mineralno olje in trenutno ni neposredne nevarnosti, da bi snov prišla do obale,« so navedli v švedski obalni straži. Dejali so še, da so razlitje kartirali z letali in zbrali tudi vzorce, dodali pa so, da trenutno še ne morejo komentirati, kakšne ukrepe bodo sprejeli v zvezi z razlitjem, saj bodo vzorci analizirani šele v naslednjem tednu.

Začeli so tudi predhodno preiskavo kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. »Med drugim se preiskuje, katere ladje so bile na območju in kakšen tovor so prevažale,« so pojasnili v obalni straži.

»Vse več je novih vrst goriv, na primer biogoriva, ki se v stiku z vodo obnašajo zelo različno, zaradi česar je proces ugotavljanja, za katero snov gre, še bolj zapleten,« je dejal vodja preiskave obalne straže Jonatan Tholin.