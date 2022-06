Po dveh letih bo letošnja, že 41. izvedba maratona Franja ponovno potekala pod sloganom “Od Franje do Toura”. Zato bodo ta konec tedna, 11. in 12. junija, ceste zasedli kolesarji, ki se bodo pognali po petih različnih trasah. Temu bodo sledile tudi občasne zapore cest v Ljubljani in okolici.

Vrhunec dvodnevnega kolesarskega praznika, letos že 41. maratona Franja, bo zagotovo nedelja, ko se bodo najbolj zagnani kolesarji podali na 156-kilometrsko progo maratona Franja BTC City. Po večjem delu originalne trase bodo kolesarili tudi udeleženci 97-kilometrskega Triglavovega malega maratona Franja. Udeležence, ki se bodo podali na sobotno Barjanko Hervis, čaka 72 kilometrov dolgo panoramsko vrtenje pedalov skozi krajinski park Ljubljansko barje, v krajši izvedbi pa bodo lahko sodelovali udeleženci 21-kilometrskega družinskega maratona Ikea Family. Za najmlajše je organiziran Vzajemkov otroški kolesarski izziv s 1200-metrsko krožno vožnjo po Slovenski cesti.

In prav zaradi kolesarjev na cesti opozarjamo predvsem voznike, da zaradi številnih, tudi daljših začasnih zapor prilagodijo načrte za konec tedna. Tako bo v soboto, 11. junija, zaradi že omenjene Barjanke začasna zapora cest med 8. uro in 12.30 na progi Ljubljana, Brezovica, Plešivica, Bevke, Drenov Grič, Sinja Gorica, Vrhnika, Borovnica, Podpeč, Tomišelj, Brest, ​Matena, Iška Loka, Ig, Ižanska cesta, Hladnikova cesta, Opekarska cesta, Trnovski pristan, Krakovski nasip, Zoisova cesta, Slovenska cesta.

V nedeljo zapore med 9. in 17. uro

Nekoliko daljše časovne zapore se obetajo za nedeljo, 12. junija. Tako bo med 9. in 17. uro oviran promet na progi: BTC (Ljubljana), Vrhnika, Logatec, Godovič, Idrija, Cerkno, Kladje, Gorenja vas, Škofja Loka, Zbilje, Vodice, Povodje, Gameljne, BTC (Ljubljana). Zaradi Triglavovega malega maratona Franja med 10.40 in 13. uro je predvidena popolna zapora cest na progi Dolgi most, Dobrova, Horjul, Vrzdenec, Suhi Dol, Gorenja vas. Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi.

Predvidene popolne zapore in obvozi pa bodo na relacijah Brezovica–Vrhnika(od 9. ure do 9.45, obvoz je možen po avtocesti), Godovič–Idrija(od 9.40 do 15. ure,obvoz bo na relaciji Idrija, Rebro, Dole, Godovič), Cerkno–Kladje–Trebija(od 10.40 do 15. ure, obvoz bo voden na relacijah Trebija, Žiri, Idrija ter Hotavlje, Leskovica, Novaki, Cerkno). Na relaciji Škofja Loka–Cerkno bo voden obvoz skozi Železnike. Priključek Jeprca bo v smeri vožnje od Medvod proti Škofji Loki zaprt od 10.55 do 15. ure (obvoz bo proti Škofji Loki voden skozi Kranj, proti Smledniku pa skozi Medvode).

Na območju Ljubljane bodo od 12. do 17. ure zaprte Gameljska cesta, Dunajska cesta, Dimičeva ulica, Kranjčeva ulica, rondo Žale, Pokopališka ulica in Šmartinska cesta ter območje do cilja v BTC. Prav tako je med 11.30 do 15.30 predvidena popolna zapora avtocestnega izvoza Vodice. Obvoz do Vodic bo voden po avtocestnem priključku Brnik. Od 12. do 17. ure je predvidena zapora avtocestnega izvoza Ljubljana Bežigrad. x