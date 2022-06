Seveda so bili tudi za spremembe v zdravstvu posredno odločilni razlogi v tem, da smo v procesu tranzicije in osamosvajanja države doživeli tudi pravi plenilski pohod. Uradno se je imenoval lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom. Sam sem kot družbeni pravobranilec na podlagi revizijskih poročil lastninjenja več kot tisoč družbenih podjetij takrat spremljal ta proces. Žrtev plenjenja je bilo približno dve tretjini družbenih podjetij. V roke plenilcev je v tem procesu »legalno« neodplačno prešlo družbeno premoženje velike vrednosti. Uradnih podatkov seveda ni, vendar je po ocenah tujih finančnih izvedencev vrednost tega plena znašala nekje med 30 in 80 milijard evrov.

Samostojna država Slovenija je posvojila tudi v Uniji že povsem udomačeno neoliberalno politiko. Ta je prinesla velike spremembe tudi na področje zdravstva in drugih družbenih podsistemov. Neoliberalna politika se uresničuje po znameniti formuli D-L-P, deregulacija (D), liberalizacija (L) in privatizacija (P). Že potek lastninjenja družbenega kapitala gospodarskih podjetij v devetdesetih letih je napovedoval, da se bo nekaj podobnega divji privatizaciji zgodilo tudi v družbenem sektorju, med drugim tudi v zdravstvu. Pod bremenom neoliberalizma naše javno zdravstvo res nezdržno razpada. To se je pokazalo tudi ob pandemiji covida-19. Podatki govorijo sami po sebi.

Povsod manjka zdravnikov. Množica zavarovancev (110 tisoč) je ostala brez osebnega zdravnika in nad dopustno dobo čaka na zdravstveno storitev kakih 230 tisoč ljudi. Neoliberalna politika je prinesla še (neločljivi) preplet javnega in zasebnega zdravstva in novo kategorijo zdravnikov dvoživk. Grobi podatki razkrivajo, da v večjih zdravstvenih zavodih takšno dvojno funkcijo opravlja več kot vsak drugi zdravnik. Sodobna medicina izstopa po izjemnem razvoju stroke, organizacijsko pa je, vsaj naša, ostala na ravni dvajsetega stoletja. Namesto sodobnih interakcijskih organizacijskih struktur prevladuje nekakšen arhaično-avtokratski tip organizacije, ki je v popolnem nasprotju s potrebami, ki jih narekuje sodobna medicinska stroka in družba.

Prevladujoča organizacija dela ne upošteva, da je delo slehernega zdravnika povezano in soodvisno od sodelovanja kakih šestih drugih zdravstvenih delavcev. Kot pravo nasprotje takšne soodvisnosti deluje tudi stanovska sindikalna organizacija zdravnikov. Ukvarja se izključno le s plačami in nagrajevanjem zdravnikov, za položaj ostalih zdravstvenih sodelavcev (in celotnega javnega zdravstva) pa ji je malo mar.

Obeti za prihodnost javnega zdravstva kljub opisanim problemom niso črno obarvani. Napovedi 15. slovenske vlade in ministra dr. Loredana najprej za stabilizacijo in nato za sistemske spremembe so morebiti vendarle izhod iz začaranega kroga. Bil pa je tudi že skrajni čas za preobrat. Dočakali smo tudi odločno stališče zdravniške zbornice. Dr. Beovićeva, predsednica zbornice, v ospredje postavlja organizacijo dela, pogoje dela in stimulacijo. Videti je, da smo tudi volilci pri petnajsti izbiri svojih predstavnikov končno le imeli srečno roko. Odrekli smo se avtokratskemu upravljanju države in za sestavo zakonodajne in izvršilne veje oblasti izbrali takšne politične stranke, ki bodo posredno uresničevale pričakovanja in oblast ljudstva.

Janez Krnc, Litija