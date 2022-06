V medijih lahko zasledimo pompozno oglaševanje Snežiča z naslovom: »Zakaj odpreti podjetje v BiH?« Ni kaj, zelo vabljiv poziv podjetnikom, ki bi se radi izognili davkom v Sloveniji. Nato Snežič v oglasu pojasni motiv: »V Sloveniji mora podjetnik od zasluženih 100.000 eur letnega dobička državi najprej poravnati 19-odstotni davek od dobička pravnih oseb, nato, ko si želi ta dobiček izplačati kot lastnik podjetja, mora državi trenutno plačati dodatnih 25 odstotkov davka na dividende (izplačan dobiček). Torej podjetnik mora v Sloveniji plačati od zasluženih 100.000 eur 44-odstotno dajatev (davek od dobička pravne osebe in obdavčitev dividende). Ostala mu bo cca. polovica trdo zasluženega denarja, polovico bo pobrala država.« Tako torej zavaja Snežič.

Snežič namreč izvede matematični salto tako, da sešteva relativna števila kot absolutna: 19 odstotkov plus 25 odstotkov je zanj 44 odstotkov. Celoten davek od glavnice 100.000 EUR je zanj 44.000 EUR, ki naj bi jih podjetnik plačal državi.

Matematično pravilen pa je izračun, da od 100.000 EUR dobička podjetnik najprej plača davek od dobička pravnih oseb 19 odstotkov (19.000 EUR). Nova glavnica in davčna osnova je torej 81.000 EUR. Od tega zneska se plača davek na dividende v višini 25 odstotkov in znaša 20.250 EUR. Podjetnik torej v tem primeru plača v Sloveniji celotne davčne obveznosti v znesku 39.250 EUR, kar pomeni, da je slovenska obdavčitev podjetnikov 39,25 odstotka in ne 44 odstotkov, kot zavaja davčni svetovalec ddr. Rok Snežič. Snežič tudi zavaja, da bo podjetniku v Sloveniji »ostala približno polovica trdo zasluženega denarja, polovico pa bo pobrala država«. Seveda tudi to ne drži, temveč bo podjetniku ostalo 61 odstotkov dobička, 39 odstotkov pa bo pobrala država.

V navedenem primeru gre za osnovnošolsko matematiko, ki je očitno na vseh mogočih pravnih fakultetah, ki jih navaja Snežič, od Jambrekove Nove univerze do Banjaluške fakultete, očitno niso obdelali. Učenci v sedmem razredu osnovne šole pa morajo to že obvladati, če ne, dobijo »cvek«.

Vezano na temo obdavčitev podjetnikov, kapitala in dobičkov, je bilo v zadnjem času objavljenih več strokovnih člankov, kjer se ugotavlja, da je Slovenija dejansko ena najmanj obdavčenih držav v OECD in tudi Evropski uniji. Razni lobiji pa že zavajajo in pritiskajo na novo vlado, češ da smo ena najbolj obdavčenih držav. Resnica pa v tem primeru ni nekje v sredini, temveč gre precej v smeri davčne oaze.

Na koncu pa glede odpiranja podjetij v Bosni (Republika Srbska) omenim še to, da se da v nekaterih bivših YU republikah ne samo privarčevati na davkih, lahko se kupijo tudi diplome in celo doktorati kar na avtobusni postaji.

Gorazd Cuznar, Črnomelj