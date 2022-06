Murko meditira na vrtu, Fredi Miler ne mara fizičnih del, Godler pa čevapčičev ne

Kar dva velika dogodka sta se zgodila minule dni. Svetovni dan okolja in svetovni dan morij in oceanov. A ker imamo morja bore malo, je povsem logično, da se eminence zvezdniške kronike bolj posvečajo svojim bližnjim srečanjem z rodno zemljo in drugim delovnim aktivnostim.