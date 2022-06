Svetniki so tudi sklenili, da strokovne službe NIJZ do prihodnje seje pripravijo čistopis akta o ustanovitvi in statuta NIJZ. Akt in statut sta bila v zadnjem letu namreč večkrat spremenjena.

Vlada Roberta Goloba je med drugim določila, da bo naloge strokovnega direktorja do njegovega imenovanja opravljal vršilec dolžnosti, in ne več generalni direktor. Strokovnega direktorja pa ne bo imenoval generalni direktor, kot je predvidela vlada Janeza Janše, pač pa svet zavoda.

Svetniki so prav tako sklenili, da mora vodstvo NIJZ do prihodnjega tedna pripraviti odziv na poziv Računskega sodišča za odpravo nepravilnosti v NIJZ.

Prihodnja seja sveta NIJZ bo 15. junija, so še sporočili z NIJZ.

Vlada Roberta Goloba je na ustanovni seji zamenjala predstavnike v svetu NIJZ. Kot predstavnike so razrešili Roka Tavčarja, Mateja Forteja, Marijo Rogar in Silvo Duh. Za preostanek mandata pa so v svet zavoda NIJZ imenovali Mitjo Blagnjeta, Mileno Kramar Zupan, Braneta Bregarja in Andraža Jaklja.