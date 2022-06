Peta etapa letošnjega kriterija po Dofineji je bila znova hribovita, a še vedno ne dovolj zahtevna, da bi o zmagi obračunavali specialisti za vožnjo navkreber. Kolesarji so v 162,3 kilometra od Thizy-Les-Bourgsa do Chaintrea premagali štiri kategorizirane vzpone, a noben od teh ni bil pretirano zahteven, zato je o končnem zmagovalcu odločal sprint glavnine.

Van Aert se je iz preteklih napak veliko naučil

Oči na današnji etapi so bile zopet uprte v vodilnega kolesarja na dirki in sotekmovalca Primoža Rogliča pri nizozemski ekipi Jumbo-Visma. Belgijec je dobil prvo etapo letošnje Dofineje, nato pa je v naslednjih treh etapah utrpel tri grenke poraze. Na drugi etapi so z ekipo prepozno začeli loviti ubežnike, ki so mu zmago odnesli za pet sekund. V tretji etapi se je belgijski zvezdnik prezgodaj veselil in mu je na ciljni črti zmago speljal Francoz David Gaudu (FDJ), včeraj pa ga je na kronometru za vsega dve sekundi prehitel Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Van Aert je tako kljub temu, da je nosil rumeno majico vodilnega na dirki, v današnji dan vstopil izjemno motiviran in lačen zmage, a v zadnjih desetih kilometrih je močno trpel, saj so se mu v glavo prikazovali vsi "deja-vuji" preteklih dni. Glavnina, ki ji je zopet večino časa poveljevala Jumbo-Visma, na pomoč pa ji je priskočila tudi ekipa Ineosa, se je zopet pozno odločila za lov ubežnikov. Čeprav so v zadnjih 10 kilometrih štirje kolesarji v ospredje pobegnili s prednostjo dobre pol minute, se ta v nadaljevanju ni in ni hotela zmanjšati. Nočne more je bilo za Van Aerta konec šele nekaj manj kot 100 metrov pred ciljem, ko je glavnina v polnem sprintu (pri lovljenju je nekaj energije porabil tudi Roglič) ujela in prehitela štiri ubežnike. Van Aert je bil v najboljšem položaju za etapno zmago, a na njegovo srečo tokrat vse do ciljne črte ni spustil rok iz krmila kolesa. Iz njegovega zavetrja je namreč vse do zadnjega pretil Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), ki pa ni uspel ponoviti dosežka Gauduja iz tretje etape.

27-letni Belgijec je prišel do druge zmage na letošnjem kriteriju Dauphine in je za voljo bonifikacijskih sekund še povečal svojo prednost v skupnem seštevku. Ta po novem znaša minuto in tri sekunde. Primož Roglič ostaja prvi favorit za končno zmago. Danes je ciljno črto v času zmagovalca prečkal na 39. mestu, v skupnem seštevku pa je tretji z zaostankom minute in šestih sekund.