Butično srednjeveško mestece Radovljica prve poletne prireditve, ki mu zagotavljajo živahen utrip, gosti že od minulega konca tedna. V soboto so v Radovljiški graščini odprli razstavo ob stoletnici proizvodnje čokolade Gorenjka v Lescah. Slavnostnemu odprtju in spremljevalnemu kulturnemu programu je sledila razglasitev najboljših likovnih del natečaja oblikovanja ovitka čokolade Gorenjka ob njeni 100. obletnici. Prireditvi je sledila še otroška delavnica Čokolaž. Že v petek so se v tem gorenjskem mestu zbrali craft pivovarji iz vse Slovenije. Festival Okusi piva se je nadaljeval še v soboto, spremljali so ga tudi koncerti. Podobno pestro pa bo tudi poleti; pestremu dogajanju se bo med drugim pridružil še kino na prostem, v katerem bodo vrteli aktualne filmske uspešnice, njegovo lokacijo pa bodo selili po občini.

Za daljšo turistično sezono

Tudi gostje že prihajajo v Radovljico in turistične nastanitve se polnijo, zato po besedah v. d. direktorice javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Kaje Beton pričakujemo uspešno poletno sezono. Če so v preteklosti v Radovljici počitnikovali predvsem tujci, domačini pa niso presegli petih odstotkov nočitev, so slovenski gostje lansko leto z 48.937 nočitvami predstavljali kar 18 odstotkov vseh gostov. Betonova upa, da bodo tudi letos prihajali v velikem številu. Večino nočitev v tem mestu in okolici sicer turisti ustvarijo julija in avgusta, turistični delavci pa bi jo radi podaljšali še v pomlad in jesen. Pa tudi dobo bivanja, ki znaša zdaj približno 2,7 dni, bi radi podaljšali. Prav zato veliko pozornosti namenjajo snovanju turistične ponudbe.

Radovljico namreč marsikdo pozna po starem mestnem jedru in po vsakoletnem festivalu čokolade, a obiskovalcem iz bližnje in daljne okolice ponuja precej več kot to, pravi Betonova. »Je aktivna destinacija, kjer se da marsikaj doživeti in marsikaj dobrega pojesti.« Letos zato za obiskovalce pripravljajo brezplačne vodene oglede tako Radovljice kot okoliških krajev in zanimivosti, kot so grad Kamen, Kropa, Mošnje, Kamna Gorica,...

Osem turnokolesarskih izletov

Posebnost Radovljice je tudi turnokolesarsko omrežje, ki so ga osnovali turistični delavci in partnerji ter strokovnjaki za kolesarjenje, potem ko je zaživelo kolesarsko omrežje Julijana Trail. Kot pravi kolesarski vodnik Gašper Budkovič, so se strukturirano lotili dela, rezultat pa je osem kolesarskih izletov, skupaj dolgih 260 kilometrov, v katerih se da premagati 7000 višinskih metrov tako navzgor kot navzdol. Izleti so različno dolgi in zahtevni, na primer za družine ali pa za napredne kolesarje, povezujejo pa jih zanimivosti v občini. »Turistu z omrežjem ponujamo široke možnosti preživljanja prostega časa. Vsi izleti so na voljo tudi v digitalni obliki in si jih obiskovalci lahko naložijo na svoje pametne mobilne naprave, ki jih potem vodijo po začrtanih poteh. Izleti pa se navezujejo tudi na zanimivosti v sosednjih destinacijah, na primer na Bledu,« opisuje. Sašo Gašperin iz Turizma in kulture Radovljica pa opozarja, da so poskrbeli tudi za tiste, ki so manj spretni z digitalnimi napravami. Pripravili so natančne opise izletov in jih prevedli tudi v angleščino in nemščino.

Radovljiški turnokolesarski izleti pa vodijo tudi mimo gostincev in ponudnikov lokalnih proizvodov. Prav gostinci, vključeni v Okuse Rado'lce, so letos prestali ponovno ocenjevanje. Tistim, ki pri pionirskem projektu kulinaričnega povezovanja sodelujejo že nekaj let, sta se pridružila še restavracija Manu iz Žirovnice in Baffi house of pizza iz Radovljice. Pristnost in stik z lokalnimi prebivalci ter proizvodi je tisto, kar obiskovalce v teh krajih najbolj privlači, opaža kolesarski vodnik Blaž Kunej. Pravi, da si zato s turističnimi delavci prizadevajo ponuditi čim več avtentičnih butičnih doživetij. Bodo pa tudi letos gostje, ki bodo v Radovljici bivali vsaj tri noči, pri ponudnikih namestitev lahko prejeli kartico ugodnosti Gost Julijskih Alp. Poleg brezplačnih ogledov znamenitosti so vanjo vključene tudi številne druge ugodnosti pri dejavnostih in doživetjih, opozarja Betonova.