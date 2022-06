Finančni minister Klemen Boštjančič je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil, da se je od prihoda na ministrstvo največ ukvarjal prav z iskanjem najbolj primerne osebe za Simičevega naslednika. Opravil je več razgovorov, Grum pa je bil njegova želena izbira. Zato je zelo zadovoljen, da je ta pristal na imenovanje, in verjame, da bo Furs pod novim vodstvom delal strokovno, kompetentno in nepolitično.

Grum je bil v preteklosti, med 2014 in 2020, med drugim namestnik generalne direktorice Fursa Jane Ahčin, septembra lani pa je bil za petletni mandat imenovan za generalnega direktorja direktorata za informatiko na ministrstvu za javno upravo. Boštjančič ga je opisal kot kariernega davkarja, saj je bila tudi njegova prva zaposlitev prav zaposlitev v takratni davčni upravi, natančneje v izpostavi Ljubljana Šiška.

Grum je danes izrazil veselje, da je dobil priložnost za pomemben položaj. Ker so se v letu in osmih mesecih, ko ni bil na Fursu, določene stvari spreminjale, se bo v petek pogovoril s sodelavci, pregledal narejeno in se seznanil z določenimi menjavami. Grum namreč ocenjuje, da je bil narejen »kar grob rez v strukture«. »Te strukture bomo postavili v tak red, da bo Furs lahko strokovno, učinkovito in nepolitično deloval,« je napovedal.

Pred nastopom funkcije v. d. generalnega direktorja Fursa je Grum opravljal funkcijo generalnega direktorja direktorata za informatiko na ministrstvu za javno upravo. Vlada ga je danes s te funkcije razrešila, za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za informatiko pa imenovala Kristino Valenčič. Funkcijo bo nastopila 10. junija. Valenčičeva je univerzitetna diplomirana organizatorka in izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta generalnega direktorja direktorata za informatiko, so sporočili z urada za komuniciranje.

Simič je na dan imenovanja vlade Roberta Goloba uresničil napoved s konca maja, da bo odstopil takoj po imenovanju vladne ekipe. Ob napovedi odstopa je kot razlog navedel Golobove besede, da so dediščina prejšnje vlade nekompetentni ljudje na vodstvenih položajih. Kot je dejal Simič, bo novemu finančnemu ministru omogočil, da si izbere novega direktorja Fursa, ki bo ustrezal njegovim kriterijem.

Ocenil je, da navedbe o nekompetentnih ljudeh na vodstvenih položajih ne držijo, in dodal, da ne moreš biti uspešen direktor Fursa, če nimaš popolnega zaupanja finančnega ministra in predsednika vlade.

Vlada Janeza Janše je Simiča na čelo Fursa kot v. d. generalnega direktorja imenovala z lanskim junijem, potem ko je s tega položaja razrešila Simona Starčka. Simič je sprva napovedal, da namerava na čelu Fursa ostati pol leta, a si je premislil. Poln petletni mandat je nastopil 18. novembra lani.