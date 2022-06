Vlada je na današnji seji vlade sprejela dva sklepa v zvezi s prekrški in tožbami za stroške policije na neprijavljenih shodih. Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je dejala, da bosta ministrstvi za notranje zadeve in pravosodje skupaj z vladno službo za zakonodajo do konca avgusta pripravili strokovno analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev covidnih ukrepov. »Pripravili bomo analizo vseh pravnih podlag in odlokov, na osnovi katerih so bili v času epidemije proti posameznikom uvedeni različni prekrškovni postopki ali izrečene globe. Šele na podlagi analize se bo moč odločiti o nadaljnjih korakih. Ključno merilo bo načelo ustavnosti, zakonitosti in sorazmernosti,« je poudarila Bobnarjeva.

Jasna je bila, da ne gre za potezo velikega čopiča. »Nasilneže ne bomo enačili z miroljubnimi protestniki. K reševanju je potrebno pristopiti postopno in na način, ki ne bo povzročal novih pravnih dilem ali morda celo krivic. Pomembno je spoštovati načelo enakosti med državljani.«

Drugi sklep vlade pa se nanaša na prenehanje veljavnosti sklepov vlade glede tožb za povrnitev stroškov policije na neprijavljenih shodih. Vlada je preklicala sklepe prejšnje vlade iz decembra 2021 o vložitvi tožb za povrnitev stroškov policije na štirih shodih. Delovna skupina državnega odvetništva je namreč ministrstvu za notranje zadeve svetovala, da se nove tožbe ne vlagajo, že vložene pa umaknejo. »Naj ponovim: posegi v ustavno pravico so dopustni le izjemoma in poseg mora biti seveda nujen in sorazmeren. Zgolj formalna pomanjkljivost neprijave shoda namreč ne utemeljuje stroškovne sankcije v smeri naložitve stroškov policije. Šlo je za ustrahovanje,« je bila kritična do predhodnikov Bobnarjeva. Pristavila je, da je omenjena formalna pomanjkljivost že sankcionirana s prekrškovno sankcijo oziroma globo, ki jo je policija tudi izrekla.

Vlada je na današnji seji imenovala tudi vršilca dolžnosti generalnega direktorja finančne uprave (Furs) – vodenje bo prevzel Peter Grum.