»Ob začetku mojega mandata decembra 2019 sem izjavil, da mi je v čast voditi izjemno ekipo strokovnjakov,« je Pavel Car začel današnji svoj nastop pred mediji. »Ves čas svojega mandata sem si želel, da bi Narodni muzej s svojimi novimi občasnimi razstavami zbudil zanimanje javnosti in da bo obisk muzeja za obiskovalce prijetnejše. Ves čas sem sledil temu svojemu cilju,« je nadaljeval v odločnem tonu, nato pa priznal veliko napako, ki se je zgodila ob organizaciji razstave z naslovom Popotovanja. »Ob burnem odzivu javnosti ob napovedi razstave Popotovanja sem sam uvidel kar nekaj napak. Med njimi tudi to, da sem vodenje razstave zaupal napačni osebi. V ozadju ni nikakršnih sledi koristoljublja in nimam nobenih osebnih interesov. Le naivno sem želel izkoristiti izjemno priložnost, da obiskovalcem ponudimo izjemno razstavo. Kot direktor muzeja sem objektivno odgovoren za napako s katero se je zamajal ugled največje muzejske ustanove v Sloveniji. To iskreno obžalujem in z namenom, da se ohrani ugled NMS, z današnjim dnem nepreklicno odstopam,« je zaključil svoj nastop.

Izjava sedaj že nekdanjega direktorja NMS Pavla Carja

Ministrica sprejela Carjevo odločitev

Po nepreklicnem odstopu dirketorja NMS je pred medije stopila tudi kulturna ministrica Asta Vrečko. »Po včerajšnjem odzivu javnosti smo na ministstvu nemudoma organizirali urgenten sestanek glede razstave, ki bi se morala včeraj odpreti. Na podlagi našihpogovorov, se je direktor odločil, da razstavo za nedoločen čas prestavi,« je uvodoma dejala Asta Vrečko. »Danes me je nato dopoldan obvestil, da razmišlja o odstopu, kar je pred kratkim tudi javno storil. Kot ministrica za kulturo sem sprejela njegovo odločitev in jo spoštujem,« je opisala današnji potek dogodkov. Nemudoma je pogled ozrla tudi v prihodnost. »V najkrajšem možnem času bomo sprožili postopke za iskanje nadomestnega vodstva. Poskrbeli bomo, da bo Narodni muzej dobro in kvalitetno voden. Iskali bomo samo strokovne kadre in bomo skrbeli, da bo njegov ugled ostal neokrnjen,« je zaključila ministrica.

Izjava ministrice za kulturo Aste Vrečko.