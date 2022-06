Ukrajinski predsednik je v večernem nagovoru dejal, da je bitka za mesto Severodoneck verjetno ena najtežjih v tej vojni.» V mnogih pogledih se tam odloča o usodi Donbasa,« je poudaril in pri tem dodal, da je ukrajinska vojska vseeno zadala velike izgube sovražnim silam.

Ruske oblasti so medtem v sredo sporočile, da je tudi Ukrajina v Donbasu utrpela znatne izgube vojakov, orožja in vojaške opreme.

Po besedah guvernerja regije Lugansk Sergeja Hajdaja so bile ukrajinske sile potisnjene nazaj na obrobje mesta, po tem ko je Rusija pričela» izravnavati območje« z obstreljevanjem in zračnimi napadi. V Severodonecku in bližnjem mestu Lisičansk se trenutno nahaja še približno 15.000 civilistov, je še dodal guverner.

Severodoneck je bil sicer pred nekaj dnevi tik pred zavzetjem s strani ruskih enot, vendar so ukrajinske sile sprožile uspešne protinapade. Okoli 800 civilistov pa se je zaradi spopadov zateklo v mestno kemično tovarno Azot, je sporočil odvetnik ukrajinskega tajkuna, čigar podjetje je lastnik obrata.

Ruske sile se v okviru prizadevanj za zavzetje celotne vzhodne pokrajine Donbas, ki vključuje regiji Doneck in Lugansk, sedaj osredotočajo na Severodoneck. Po več dneh srditih uličnih spopadov so ukrajinske oblasti priznale, da ruske enote nadzorujejo večji del mesta in da se bodo njihove sile zaradi stalnega obstreljevanja morda morale umakniti.

Od začetka vojne je bilo po podatkih ZN ubitih najmanj 4253 civilistov, 5141 jih je bilo ranjenih. Poleg tega je bilo na obeh straneh ubitih na tisoče borcev, več kot 14 milijonov ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove.