Organizatorji Parade ponosa so zagotovili, da bo letošnji dogodek imel znova močno politično sporočilo. Parada ponosa bo potekala v upanju sprememb na bolje, da pripadniki LGBTIQ+ skupnosti ne bi bili več drugorazredni državljani, so pred začetkom mavričnega tedna sporočili iz društva. Še pred začetkom osrednjega dogodka, ki bo na sporedu v soboto med 17. in 23. uro, pa so se v društvu Parada ponosa soočili s številnimi negativnimi odzivi. V noči na sredo so bili tako poškodovani številni plakati v središču Ljubljane. Plakati so del kampanje Tam Tam. Poleg vandalizma se organizatorji soočajo tudi s hudimi grožnjami na socialnih omrežjih, kjer anonimi uporabniki grozijo tudi z napadom s solzivcem in dimnimi bombami.

»V dnevih pred Parado ponosa 2022 se soočamo s porastom neposrednih groženj in sovražnosti, uperjenih proti LGBTIQ+ skupnosti, jasno podpisanih s strani nacionalističnih skrajnežev. V noči na sredo so v središču Ljubljane neznani storilci vandalizirali plakate, ki so del naše Tam Tam kampanje ozaveščanja in vsebujejo sporočila, ki so jih mlade LGBTIQ+ osebe napisale z namenom spodbujanja vključevanja LGBTIQ+ skupnosti ter naslavljanja sovražnega govora, uperjenega proti LGBTIQ+ osebam. Ne le, da so plakati uničeni, na večini so tudi sovražna sporočila, ki spodbujajo homofobijo, transfobijo in nasilje nad LGBTIQ+ osebami ter pozivajo k širjenju radikalnih nacionalističnih ideologij. Poleg posega v javni prostor in sovražnega govora na uničenih plakatih smo preko socialnih omrežij deležni groženj o napadih na letošnjo Parado ponosa z dimnimi bombami in solzilcem,« so se na neljube dogodke odzvali iz društva Parada ponosa.