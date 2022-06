Ko vam zapaše odlično kosilo z vsemi pomembnimi hranljivimi skupinami (beljakovine, ogljikovi hidrati, zelenjava), ki vas bo zadovoljilo, pocrkljalo in nasitilo, si pripravite tole jed. Je odlično vegetarijansko kosilo, ki ne vsebuje običajnih rastlinskih beljakovin (čičerika, navaden fižol, leče).

Ta krožnik je sestavljen iz samih odličnih dobrot:

•PEČENA FETA: Čeprav je feta pred nekaj leti na tiktoku dobila pozornost v pripravi s češnjevimi paradižniki in testeninami, kar je pravzaprav tudi zelo dobro, je feta, povaljana v koruznem škrobu oz. gustini ter popečena v ponvi z nekaj olja, nato pa pokapana z medom s timijanom in poprom odlična.

•MEDENA OMAKA: Da feta izpade še bolj slastna, jo po postrežbi pokapajte z medom, v katerega umešajte svež ali sušen timijan in malo popoprajte. Ne potrebujete veliko, le nekaj večjih kapljic. Je pa takooo dobro!

•PEČEN STROČJI FIŽOL: Čeprav je večinoma najboljši svež česen je med peko tega fižola (in ostale pečene zelenjave) vseeno boljši česen v prahu, saj se bolj enakomerno razporedi in ima boljši okus.

•BULGUR: Eden bolj zdravih in hranljivih ogljikovih hidratov je prav bulgur. Narejen je iz pšenice, ker ga pa minimalno obdelajo, obdrži veliko hranljivih snovi. Je bogat tudi z minerali in vitamini. Lahko uporabite tudi kuskus ali pa kar pire krompir.

•SPASIRANA SKUTA: Da je ta jed božanska, poskrbi tudi kremasta, osvežilna spasirana skuta. Nadvse enostavno jo je pripraviti. Skuto dajte v mikser, dodajte malo limonovega soka in česna v prahu in zmiksajte. Skuta je najprej malo zrnata, po nekajminutnem miskanju pa se spremeni v svilnato skuto, ki je čudovito odišavljena in super osveži ostale sestavine v jedi. Uporabite lahko tudi rikoto ali pa feto, lahko pa tudi mehki kozji sir. Če bi raje nekaj nemlečnega, uporabite humus, ki tudi nudi čudovito osvežitev.

Ta jed v nobenem obziru ni tista klasična. Ampak, pomislite! Zakaj, le zakaj bi ves čas jedli eno in isto ter samo tisto poznano? Kaj ni ob vseh težavah v življenju, ki jim ne moremo ubežati, odlično prav to, da lahko sami vplivamo na to, kaj bomo jedli in kako?! Dobra novica je, da se za pripravo tega krožnika uporabijo enostavno dostopne in dobro poznane sestavine. Kaj ni vredno poskusiti?

Ker se pripravi v približno pol ure, pripravljanje jedi vnaprej ni potrebno, pa še vse je najboljše sveže pripravljeno.

Najprej pa še nekaj idej za uporabo stročjega fižola:

•Odličen zelenjavni ričet

•Zelenjavni krompirjev golaž s stročjim fižolom in gobami

•Krompirjeva solata s stročjim fižolom, kumaro in jajcem

•Solata z rjavim rižem, zelenim stročjim fižolom in okisano čebulo

•Ješprenjčkova solata s stročjim fižolom in rukolo

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

Sestavine za pečen stročji fižol:

250 g zelenega stročjega fižola

4 žlice (olivnega) olja

1 žlička mletega česna

1/2 žličke mlete čebule

1/2 žličke soli

1/4 žličke popra

Sestavine za bulgur:

100 g bulgurja

1/2 žličke soli

Sestavine za pečeno feto in medeno omako:

200 g oz. 1 paketek fete

2 žlici koruznega škroba oz. gustina

2 žlici medu

2 vejici svežega timijana ali 1/2 žličke mletega timijana

ščepec popra

Sestavine za spasirano skuto:

150 g skute

1 žlička limonovega soka

1/2 žličke mletega česna

PRIPRAVA

Stročji fižol stresite v skledo, ga prelijte z oljem, potresite z mletim česnom, čebulo, soljo in poprom in vse premešajte. Prenesite ga na pekač, obložen s papirjem s peko in pecite približno 25 minut na 190°C, vmes enkrat premešajte.

Bulgur stresite v vrelo soljeno vodo in kuhajte glede na navodila na embalaži.

Medu, ki naj bo tekoč, dodajte poper in timijan in premešajte.

Feti previdno odstranite ovoj, da se ne zdrobi. Najboljše je, da s škarjami odrežete oba robova ovoja in en rob po dolžini in ga nato odstranite. Feto nato previdno narežite na štiri dele. Vsak posamezni del nato previdno povaljajte v gustinu. V ponev zlijte 4 žlice olja in na segretega položite feto. Feto pustite na miru vsaj 3 minute, da se naredi skorjica. Feto nato previdno obrnite in specite še na drugi strani.

Medtem, ko se feta peče, skuto prenesite v mešalnik, dodajte limonov sok in česen in zmksajte v svilnato omako.

Ko imate vse sestavine pripravljene, na krožnik najprej razmažite dve žlici spasirane skute, dodajte bulgur, pečen stročji fižol in feto. Feto pokapajte z medeno omako in takoj postrezite.