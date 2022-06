Radovan Bolko je vso svojo poklicno pot posvetil Kolektorju. Pod njegovim vodstvom je Kolektorju uspelo več kot podvojiti prodajo, s 450 milijonov evrov leta 2014 na predvideno milijardo evrov prometa v letošnjem letu. »Ključna pri uresničevanju tega cilja je bila Kolektorjeva filozofija rasti, ki je vpisana v njegov DNK,« so med drugim zapisali v obrazložitvi. Kolektor je mala multinacionalka, ki združuje tri neodvisne skupine Kolektor Mobility, Kolektor Technologies in Kolektor Construction in zaposluje več kot 5000 ljudi.

Igor Kastelic je od leta 2003 direktor danes 200-članskega kolektiva družbe REM iz Trebnjega, ki je specializirana za projektiranje, izdelavo in montažo zahtevnejših modularnih montažnih objektov ter inženiring. Njihovi proizvodi in storitve so rezultat lastnega razvoja ter tudi intenzivnega povezovanja z domačimi in tujimi partnerji ter raziskovalno sfero. Čisti prihodki v zadnjih treh letih rastejo povprečno po stopnji 3,5 odstotka, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 14 odstotkov letno.

Nuša Pavlinjek Slavinc je direktorica družb Roto Slovenija in Roto Eco, vodstvene izkušnje si v družinskem podjetju nabira od leta 2002. Roto Slovenija ponuja več kot 2000 izdelkov lastne blagovne znamke, prisotni so v 65 državah po svetu. Usmeritev družbe je zelena, trajnostna in digitalna proizvodnja, močan spletni marketing in trženje ter komunikacija, prilagojena poslovni kulturi in običajem posameznega trga. Dodana vrednost se je v zadnjih treh letih povečala za 21,2 odstotka letno.

Enzo Smrekar je član uprave družbe Atlantic Droga Kolinska od leta 2008 ter direktor družbe od leta 2016, opravlja tudi funkcijo podpredsednika skupine Atlantic Grupa za delikatesne namaze, donat in internacionalizacijo. Družba na slovenskem trgu ustvari 38 odstotkov prihodkov, sledijo trgi EU, jugovzhodne Evrope in drugi trgi. Dodana vrednost na zaposlenega je leta 2020 znašala dobrih 96.000 evrov. Za investicije so v zadnjih treh letih namenjali 3,5 odstotka letne prodaje, njihov namen pa je med drugim zmanjšanje porabe naravnih virov, zvišanje produktivnosti, posodobitev proizvodnih kapacitet, uvajanje digitalnih orodij in povezljivost proizvodnih procesov, sistematično so pristopili k obvladovanju vplivov na okolje.

Dušan Rauter je soustanovitelj in od leta 2010 direktor družbe Bintegra, ki podjetjem zagotavlja programsko opremo z rešitvami poslovne integracije. Ponujajo IT-rešitve za povezovanje poslovnih procesov ter aplikacije za povečanje učinkovitosti, IT-fleksibilnosti in pospeševanje uvajanja novih izdelkov na trg. Rešitve razvijajo primarno z lastnimi razvojnimi sredstvi, cilj pa je postati eden izmed najbolj prepoznavnih dobaviteljev IT-rešitev na področju razvoja poslovnih integracijskih sistemov in digitalne preobrazbe z uporabo orodij DXP (digital experience platforms).