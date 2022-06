Šalabajzerstvo do konca in naprej

Stavba Narodnega muzeja Slovenije na Muzejski ploščadi je polna obiskovalcev le na Muzejsko noč. Toda direktor muzeja Pavel Car, ki je to postal po dekretu Janševega kulturnega ministra Vaska Simonitija, je bog vedi kdaj dobil genialno idejo, kako v stavbo privabiti obiskovalce. Car, čigar ekspertiza je zbiranje vojaških memorabilij, je za pomoč poprosil kolega zbiratelja predmetov vojaške zgodovine, ki tako mimogrede zbira tudi slike znanih svetovnih slikarjev. Dogovorila sta se, da muzeju posodi svojo zbirko, da bodo slike Kokoschke, van Gogha, Pissarra, Moneta, Degasa in drugih velikanov svetovne umetnosti vabile obiskovalce v muzej. Pompozno so stiskali katalog, napovedali odprtje, zbiratelj se je bil celo pripravljen pogovarjati z mediji in razložiti, kje hrani te dragocenosti, ki so v rangu največjih svetovnih muzejev. A je zabavo pokvarila stroka, ki je zagnala vik in krik, da gre vendar za ponaredke. Mislim, halo, stroka, kaj ne veste, da do napovedanih zamenjav v slovenski družbi vlada šalabajzerstvo in da je popolnoma vseeno, ali v prostorih osrednjega nacionalnega muzeja visijo potencialni ponaredki ali originali. Glavno je, da nekaj visi.