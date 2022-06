Novi minister Papič revidira Janševe milijone

Milijoni, ki jih je Janševa vlada dodelila lojalnim znanstvenikom, so v mandatu nove vlade pod drobnogledom. Novi minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič načrtuje pravno analizo ustanovite inštitutov v Novem mestu in Pomurju. Če bo mogoče, bo njihovo financiranje skušal ustaviti.