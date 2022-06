Direktorica delala slabo, sklad pa z dobičkom

Slad kmetijskih zemljišč in gozdov je lani ustvaril okoli 6,6 milijona evrov dobička in tik pred koncem leta doživel zamenjavo na direktorskem mestu. Denacionalizacijski upravičenci od njega v pravdnih postopkih terjajo še za dobrih 21 milijonov evrov odškodnin in zamudnih obresti.