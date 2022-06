Kaj bi Pahor in Rebula povedala Golobu

Oktobra 1975 sta Boris Pahor in Alojz Rebula napisala ostro pismo slovenskemu partijskemu vrhu. To sta storila v času, ko sta lahko pričakovala le nove pogrome. Od objave intervjuja s Kocbekom v tržaškem Zalivu, v katerem je Kocbek spregovoril o tragediji povojnih pobojev, je namreč minilo komaj pol leta, udrihanje po Kocbeku in obeh izdajateljih revije se še ni poleglo. Toda partiji sta z neupogljivostjo, tako značilno za oba, sporočila, da intervjuja niti malo ne obžalujeta. Ker si ne pustita vzeti pravice do svobode misli. Ob tem sta navrgla še nekaj zoprnih opažanj.