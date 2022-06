Pred odhodom v Brazilijo so slovenski odbojkarji na gostovanju v Bolgariji v obeh tekmah prikazali spodbudno igro, zato je bilo v njihovih napovedih slišati veliko optimizma, čeprav so doma z zadnjega evropskega prvenstva ostali kapetan ekipe Tine Urnaut, Dejan Vinčić, Klemen Čebulj, Sašo Štalekar in Alen Šket. Toda do streznitve je prišlo že v uvodni tekmi z Američani, ki so jih lani v »mehurčku« v Riminiju premagali s 3:2. Na koncu so bili aktualni evropski podprvaki četrti, Američani sedmi, toda v Brasilii so izbranci Johna Sperawa, ki so tudi igrali v okrnjeni zasedbi, s slovensko izbrano vrsto opravili v dobri uri.

»Po taki tekmi se ni mogoče počutiti dobro. Nismo bili pozorni na podrobnosti, na malenkosti, ki pa so pomembne. Res ni stvari, za katero bi lahko rekel, da smo jo naredili dobro. To je bila res prva tekma, čaka nas jih še enajst, vendar bomo morali biti občutno boljši. Opravili bomo analizo, pogovoriti se moramo, kaj je šlo narobe in se pripraviti na to, da po dnevu odmora skušamo presenetiti Brazilijo,« je dejal slovenski selektor Mark Lebedew.

Če je bil sprejem še na strani slovenske reprezentance, je bilo vse drugo krepko v korist ameriške ekipe, ki je bila v napadu 54-odstotna, slovenska le 35 odstotna, štirinajst točk je dosegla z blokom, slovenska pa deset manj. Ob tem so Američani dosegli še sedem asov, Slovenci le tri. Najbolj učinkovit igralec v slovenski zasedbi je bil Rok Možič z devetimi točkami, eno manj sta prispevala Tonček Štern in Alen Pajenk, pri Američanih sta jih Aaron Russell in Kyle Ensing dosegla po 14. »To je bila ena naših slabših tekem v zadnjih letih. Še veliko nam manjka do tja, kjer želimo biti, zato moramo pozabiti na to tekmo in se osredotočiti na Brazilce,« je svoje misli proti aktualnim zmagovalcem lige narodov že usmeril libero slovenske reprezentance Jani Kovačič.

Slovenci bodo imeli priložnost za popravni izpit v petek ob 2. uri zjutraj, ko se bodo pomerili z gostitelji turnirja. ​Tako kot Američani in Slovenci tudi Brazilci na uvodnem turnirju niso z vsemi najboljšimi odbojkarji. Od igralcev, ki so bili lani na OI v Tokiu četrti, so le Bruno Rezende, Isac Santos, Lucas Saatkamp, Thales Hoss, Alan Souza in Fernando Gil Kreling. Lani v Riminiju je bilo 3:2 za odbojkarje iz domovine sambe.