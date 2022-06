Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman je v izjavi za medije po koncu sestanka dejala, da je za zdaj optimistična in zadovoljna. Sestanek je bil po njenih besedah spoznavne narave, med drugim so se spoznali tudi z državno sekretarko za področje zdravstvene nege Aleksandro Lah Topolšek, ki bo vodila formiranje novega direktorata za zdravstveno nego. Kot je pojasnila Ažmanova, so največji del pogovora namenili kadrovski problematiki v zdravstvu. Pomembno je ugotoviti, kako kadre, ki so vse starejši, zadržati v zdravstveni negi in babištvu in mlade navdušiti za te poklice, je poudarila. Od ministra so predstavniki zdravstvene nege po njenih besedah dobili nalogo, da pripravijo izhodišča za ureditev razmer. Že včeraj mu je predsednica zbornice sicer predala mednarodni dokument, ki govori o načinih za zadržanje medicinskih sester v zdravstvenem sistemu. V sistemsko reševanje problematike bo po njeni oceni treba vključiti tudi ministrstva za izobraževanje, za delo, za finance, pa tudi celotno vlado.

Minister je po sestanku povedal, da je predstavnikom zdravstvene nege predstavil razloge za ustanovitev direktorata za zdravstveno nego, sicer pa je vsak predstavil svoje videnje področja in problemov. Na sestanku so po ministrovih besedah ugotovili, da objektivnih številk o stanju v zdravstveni negi nimajo, pač pa zgolj ocene. Zato bodo najprej skušali priti do objektivnih številk, nato pa bodo iskali rešitve. Predstavniki Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije na današnji sestanek niso bili vabljeni, je za STA potrdila predsednica sindikata Irena Ilešič Čujovič. Bešič Loredan je pojasnil, da njegov namen ni bil kogar koli izključevati, »če pa je kdo danes izpadel, je prišlo do lapsusa«. Po sestanku s predstavniki zdravstvene nege so z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom za skupno mizo sedli še predstavniki primarne ravni zdravstva. S sestankom so bili zadovoljni, minister jim je med drugim predstavil del izhodišč interventnega zakona, s katerim bodo med drugim določili deficitarne poklice na primarni ravni. Bešič Loredan je srečanje označil za uspešno, predsednik odbora za osnovno dejavnost pri Zdravniški zbornici Slovenije Rok Ravnikar pa je pojasnil, da naj bi na prihodnjem sestanku predstavili prve predloge ukrepov, ki jih bodo na ministrstvu oblikovali tudi na podlagi današnjih predlogov.