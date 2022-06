Pravzaprav se mi zdi čudno, ker je do sedaj veljalo neupravičeno mišljenje, da so za vse kraje, ki so se zgodile kjer koli, takoj krivi Romi, če so le bili v bližini. Ali bo sedaj treba za kraje v državni upravi vprašati SDS? Tudi morda neupravičeno? Zgornja informacija še bolj meče zelo čudno luč na vlado Janeza Janše. Da bi se izognili takšnim pavšalnim obtožbam ali razmišljanjem, bi si človek resnično želel, da bi za vse nepravilnosti, še posebej tiste, ki mejijo na kazniva dejanja, zlorabo oblasti ali pa to dejansko so, posamezni odgovorni tudi kazensko odgovarjali. Že zaradi higiene ministrstva, katere koli stranke ali pa posameznika. Pa nisem naenkrat postal pristaš ali zagovornik stranke SDS.

Vsekakor pa imam občutek, da so pri dodeljevanju denarja, tako iz evropskih kot domačih sredstev, kriteriji, milo rečeno, čudni in da stranpoti nikakor niso slučaj. Vsaj malo je resnično »čudno«, da so bili javni tožilci, ki so bili pristojni tako na nivoju EU kot v Sloveniji, toliko časa »tarča« prejšnje vlade in konkretno stranke SDS.

Absolutno je prav, da je nova vlada začela takoj reševati kadrovska imenovanja tožilcev. Navedeno pač nima kaj dosti opraviti s politiko, temveč z navadnim kriminalom. Vseeno, kakšnim, državnim, organiziranim ali klasičnim. V kateri koli stranki ali zunaj nje. V njenem imenu ali v imenu vplivnežev. In prav je, da se navedena problematika takoj prične reševati. Zakonito in učinkovito. Le tako se bo povrnilo zaupanje državljanov v državo in njene institucije. Kar veliko pomislekov v preteklosti je bilo tudi glede državnozemljiških razmerij, kjer je očitno tudi treba pogledati pod prste tistim, ki jim je bila marmelada všeč. In vse navedene poteze, ne nove vlade, temveč pristojnih državnih organov, torej policije, tožilstva in sodišč, so porok, da bomo državljani spremenili svoja stališča glede pristojnih.

Zavedam se, da so potrebni določeni ukrepi in določen čas, da so nova oblast konsolidira. A vendar življenje teče dalje in poštenost ravnanj novih oblastnikov bo tisti test, ki bo kmalu dal odgovor, kaj je bilo v preteklosti in danes prav in zakonito ter kaj ne. Brez revanšizma, s katerim predvsem dve stranki, SDS in NSi, tako radi opletata in iščeta izgovore za svoja ravnanja. Eno je politična, drugo pa je kazenska odgovornost. Prvi je zadoščeno z jasnim rezultatom volitev. Z drugo pa je treba konkretno zadostiti pravnemu redu in tudi državljanom.

Tako kot smo dočakali uresničenje obljub glede petkovih glob, pričakujem tudi pregled in ukrepe glede vseh preštevilnih denarnih tokov, ki so »slučajno« zašli v žepe posameznikov v sistemu in zunaj njega. Kraja je pač kraja, kjer koli in kdor koli jo izvede. Če ima »malo« potuhe v oblastnih funkcijah, ni zato nič manj kraja. Pristojni pa naj konkretno ugotovijo krivce, da ne bi pavšalno obtoževali vseh nedolžnih. Število udeleženih namreč ni tako veliko, da ne bi mogli jasno ugotoviti, kdo je naročnik in kdo izvajalec. Zneski pa tudi niso tako zanemarljivi, da bi jih državljani lahko spregledali.

Verjetno pa bi bilo treba resnično še enkrat vsebinsko pregledati vse »nujne« investicije v razne pivske fontane, viseče brvi, asfaltiranja, lovske revirje ter podobne vsebine, skratka pretakanja in prelivanja denarja, kar bomo vsi še dolgo plačevali. Pa tudi kakšna pretekla strankarska kadrovska poteza bo veliko bolj jasna.

Miloš Šonc, Grosuplje