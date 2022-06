Za grabežljivce bogastva, moči, države, javne RTV vlada in koalicija predstavljata oviro, ki jo je treba zrušiti in ne samo nadzirati. Z grmado zakonov, referendumov, z blatenjem, strašenjem in lažmi. Janšisti so res vsega zmožni, tudi prisluškovalne naprave priviti na strop. (Kot so jih po prvi Janševi vladi in s posnetkom hoteli diskreditirati notranjo ministrico Kresalovo). Da se hipokrizija kar cedi iz njihovih čestitk in »dobrih« želja, kaže pisanje njihovih »medijev«. Nekaj naslovov: Golobova koalicija želi ugrabiti RTV Slovenija; Ekonomisti in gospodarstveniki zgroženi nad koalicijskimi načrti – po njihovem mnenju so ti recept za ekonomsko katastrofo; Zaveze koalicijskih strank razumem kot njihovo vojno napoved otrokom in družinam (Aleš Primc); Danijel Bešič Loredan grozi Milanu Kreku, ker ne želi odstopiti; Umik soglasja za te tožbe (tožbe proti protestnikom) je pravno barbarstvo.

Predsedniku vlade in predsednici parlamenta je čestital tudi dr. Andrej Saje, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK). Predstavnik RKC, ki je imela v Janševih vladah velike privilegije, se zdaj skromno pretvarja in želi, da bi »predsednik vlade pri svojem delu slovenske katoličane obravnaval enako kakor pripadnike drugih verskih skupnosti in člane drugih civilnodružbenih organizacij«. Prepričana sem, da si ravno neprivilegirani tega že dolgo časa želijo.

Primopredaje so vsaj za javnost potekale presenetljivo mirno in konstruktivno. »Svobodnjaki« so res obljubljali spoštljivo komunikacijo, a vse skupaj je bolj izzvenelo, kot da se poslavljajo od najplemenitejše, najuspešnejše in najbolj demokratične vlade. Žalostna sta bila samo dva, gospodarski minister zaradi praznih sob brez uslužbencev in finančni, ko se je soočil z bolj prazno državno malho, kot je Andrej Šircelj ves čas leporečil. Najbolj pa je izstopala pravosodna ministrica Švarc-Pipanova, prej zelo kritična do svojega predhodnika Dikaučiča, zdaj pa je hvalila njegovo uspešno vodenje. (Koliko masla ima Dikaučič na glavi in kaj vse je počel, da bi Janši ustregel, tudi z zadrževanjem imenovanja delegiranih evropskih tožilcev, imamo še sveže v spominu.) Nekateri očitno ne ločijo med pohvalo izoliranega deleža morebitnega pozitivnega ravnanja in med sladkobnimi pokloni sporni celoti.

Pretirana vljudnost z dobrikanjem je Janši in njegovim gotovo všeč, so pa skočili v zrak zaradi nastopa predsednice parlamenta Urške Klakočar Zupančič tik pred glasovanjem o ministrih. SDS znova oznanja svojo nekritičnost in napadalnost, v protestnem pismu predsednici očitajo – ta nima nobenih razlogov za opravičevanje – kar v resnici počnejo sami: žalijo, lažejo, razpihujejo in spodbujajo nestrpnost ter širijo sovražni govor. Še dobro, da obstaja posnetek poslanca Mahniča, ki jasno kaže njihov pogled na demokracijo in kdo v resnici laže.

Kaj nam sporoča »jutro«, ki ga polnijo omenjena dvoumna sporočila? Lahko že po njih sodimo dan, našo prihodnost, kot pravi slovenski pregovor? Dvomim, vendar nam Golob že zaradi svoje vedrine in optimizma vzbuja upanje. Vzbuja ga tudi, ker usmerja pogled v prihodnost in ker ignorira nizkotno, sovražno obtoževanje raznih janšev, mahničev, grimsov in kopriv. Zanje je, in je bilo že zdavnaj, škoda časa.

Polona Jamnik, Bled