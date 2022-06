Japonski in afriški dan

Ta konec tedna bo v prestolnici na dveh prizoriščih predstavitev različnih kultur. Trg republike bo v soboto gostil dan Japonske. Dogodek je največja japonska kulturna prireditev v Sloveniji, na kateri lahko obiskovalci z dejavnostmi na stojnicah, predavanji, prikazi in delavnicami na enem mestu izvedo veliko zanimivega o deželi vzhajajočega sonca. Festival, s katerim letos obeležujejo 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Japonsko, se bo začel ob 11. uri z nastopom na bobnih taiko. Hkrati bo v preddverju TR3 potekala predstavitev čajnega obreda, ki mu bo sledila predstavitev japonskega plesa kamigata-mai. Ob 14. uri vabijo na predavanje o japonskih vrtovih, ob 15.30 pa na delavnico japonske ikebane. Vse do 17. ure pa bodo obiskovalce vabile tudi različne stojnice s pestro ponudbo.