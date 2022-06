Slovenske reprezentance na tretji tekmi lige narodov jutri ob 20.45 v Oslu z Norveško ne bo vodil selektor Matjaž Kek, ampak njegov prvi pomočnik Boštjan Cesar, ki bo v glavni vlogi tudi v nedeljo proti Srbiji. Iz slovenskega tabora je danes dopoldne prišlo pojasnilo, da je bil Kek pozitiven na testiranju PCR na koronavirus, ima nekaj simptomov in je v izolaciji. Hitri testi drugih članov strokovnega štaba in igralcev so bili negativni.

Brez sinočnjega treninga v Oslu

Slovenska reprezentanca zadnjega treninga ni opravila sinoči na stadionu Uleevaal v Oslu, ampak že dopoldne na Brdu pri Kranju, nakar je popoldne s posebnim letalom odpotovala v norveško prestolnico. Cesarja, ki je imel kot igralec sloves neustrašnega bojevnika, čaka zahtevna naloga, da dvigne moralo nogometašev, ki so poklapani po porazih s Švedsko doma in Srbijo v gosteh. Takoj po tekmi na Marakani je Kek povedal, da je zaradi slabe predstave pomislil tudi na slovo, a je odločitev preložil na čas po štirih junijskih tekmah, torej po drugi tekmi s Srbijo v nedeljo v Ljubljani.

Slovenija na dosedanjih štirih gostovanjih na Norveškem ni osvojila še niti točke, ampak je doživela štiri boleče poraze, od teh sta bila dva visoka (0:4, 0:3). Po zmagah na gostovanjih v Srbiji in na Švedskem je Norveška vodilna reprezentanca skupine B4. »Norveška je odigrala dve fenomenalni tekmi. O njej ne bi govoril preveč. Moramo se osredotočiti nase, na našo obrambo, naše igralce. Prejeli so dovolj informacij za kakovostno pripravo. Nekaj bomo spremenili in upam, da bomo odigrali drugačno tekmo kot v Srbiji,« je povedal Boštjan Cesar.Ekipo je moral sestaviti brez prvega umetnika Zajca, ki nima pravice nastopa zaradi rumenih kartonov. Glede na to, kakšen je bil kot igralec, bo stavil na prave bojevnike, ki pa jih v slovenski reprezentanci v sedanji generaciji kronično primanjkuje. Ker je v nogometu možno vse, Slovenija lahko preseneti ali pa doživi nov polom z visokim porazom. Na preizkušnji je značaj sedanje zasedbe.

»Zelo sem zadovoljen, kako so igralci po Srbiji reagirali na sestankih in treningih. Igrišče je svetišče, na katerem se morajo dokazati,« je izpostavil Cesar, ki pred polnimi tribunami v Oslu pričakuje drugačno Norveško kot na gostovanjih, kjer je stavila na protinapade. V Srbiji je imela 34-odstotno posest žoge in štiri strele (dva v okvir gola), na Švedskem pa 38-odstotno in kar 12 strelov (osem v okvir gola). Norvežani bodo tokrat imeli večjo posest žoge in izvajali pritisk na zadnjo slovensko linijo v želji po čim višji zmagi, s katero bi se približali uvrstitvi v elitno ligo A. Obenem bodo iz lige narodov tri reprezentance, ki si ne bodo zagotovile nastopa skozi kvalifikacije, zaigrale na evropskem prvenstvu 2024 v Nemčiji. »Morali se bomo braniti z vsemi silami. Ne smemo puščati tekmecev samih na prvi in drugi vratnici. Haaland in ostali so visoki, radi imajo visoke žoge in tukaj moramo biti brezkompromisni. Za ustavitev Haalanda moramo najprej pritiskati na igralca, ki ima žogo. Na sredini igrišča imajo zelo kakovostne nogometaše, zato bomo morali biti zelo pazljivi, kako jih bomo napadali in kam bomo usmerjali žogo. Haaland je robusten, zelo rad napada prostor, zato ga bomo morali izriniti čim dlje od našega gola. Moramo mu preprečiti, da bi dobival žoge po globini in igral ena na ena z našim igralcem,« je taktiko razkril Cesar.

Veliko sestankov, a brez povzdigovanja glasov

Igralci so imeli po polomu v Beogradu več kriznih sestankov, a je kapetan Jan Oblak zatrdil, da glasov niso povzdigovali in ni bilo tolčenja po mizi. »Glasu nismo povzdigovali, ker v določenem trenutku tudi to ne pomaga. Vsak je lahko povedal, kaj ga moti in ali bi kaj spremenil. Veliko igralcev je povedalo nekatere stvari, in upam, da bo to pomagalo. Doslej se bili skoraj vsi tiho in se držali zase. Zelo je pomembno, da povedo svoje mnenje, kaj koga muči, kaj je narobe, in da najdemo rešitev težav. Kot ekipa smo v garderobi, hotelu, na poti v redu in se dobro razumemo, na igrišču pa 'ne štima'. Upam, da se bodo stvari spremenile, in s komunikacijo, ko vsak pove, kaj čuti, bo veliko lažje,« je bil jasen Jan Oblak. Posebej je poudaril, da soigralcem še vedno zaupa, a dodal: »Želja ni dovolj. Pomembno je, kaj čutiš in daš na igrišču. Le besede ne bodo spremenile veliko, če na igrišču ne bomo pokazali tega, kar govorimo že nekaj let. Ob preveč govorjenja je učinek ravno nasproten. Vsako tekmo moramo odigrati, kot da je zadnja.«