Obletnica podjetja, ki so ga prevzeli zaposleni

Podjetje M Tom iz Mokronoga je s prireditvijo, s katero so zaznamovali deset let svojega delovanja in odprtje novega razstavnega salona, spomnilo tudi na nekoč izjemno bogato obrtno tradicijo v Mirnski dolini. Večine tedanjih podjetij danes ni več, pa tudi M Toma ne bi bilo brez pripadnih ljudi, ki nekoč največje proizvodnje oblazinjenega pohištva v Sloveniji niso želeli prepustiti zgodovini.