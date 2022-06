Umoril tri otroke in dobil 50 let

V Zagrebu so avstrijskemu državljanu, ki že leta živi na Hrvaškem, zaradi umora lastnih treh otrok (še nepravnomočno) izrekli najvišjo kazen 50 let zapora. Pri nas je maksimalna zaporna kazen dosmrtna, tako kot v večini držav EU. To pa ne pomeni, da vsak, ki je obsojen na dosmrtno kazen, do konca življenja ostane za rešetkami.