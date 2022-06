Kriterij Dauphine ob dirki po Baskiji velja za najbolj razgibano večdnevno tekmovanje v kolesarstvu. Kljub naštetemu dejstvu, je organizatorjem 74. kriterija Dauphine uspelo poiskati 32 kilometrov ravnine, ki so jih uporabili za četrto etapo, ko je bila na sporedu vožnja na čas. Trasa, ki je v boju za etapno zmago favorizirala težje kolesarje. Med njih pa ne sodi slovenski kolesarski šampion in aktualni olimpijski prvak v tej kolesarski disciplini Primož Roglič. Kljub le svojim 65 kilogramom pa se je nekdanji smučarski skakalec suvereno spustil v boj z dvema najboljšima kronometristoma na ravninskih etapah Filippom Ganno (Ineos Grenadiers) in klubskim prijateljem Woutom van Aertom. Italijan je od Slovenca težji skoraj 20 kilogramov, Belgijec 15.

Roglič zasedel 5. mesto

Roglič je na ravninski progi dal vse od sebe, še enkrat več je dokazal, da je njegov položaj na kolesarski »kozi« najbolj aerodinamičen med vsemi kolesarji. Pred njegovim nastopom je daleč najboljši čas v cilju postavil Ganna, ki je bil od vseh ostalih kolesarjev hitrejši 17 sekund. Celotno traso je prevozil s povprečno hitrostjo skoraj 54 kilometrov na uro. Roglič je na prvem vmesnem času za Italijanom zaostajal zgolj sedem sekund. V nadaljevanju je 32-letnik malce popustil. Traso je prevozil s povprečno hitrostjo 52,8 km/h, kar je zadoščalo za 4. mesto ob prihod na cilj in 41 sekund zaostanka za Ganno.

Še hitrejše od Rogliča je bil za njim na poti Wout van Aert, ki se je na etapo podal odločno, da popravi včerajšnjo napako, ko je prehitro slavil zmago in ga je prehitel David Gaud. Belgijec je bil najhitrejši na prvem vmesnem času, a nato tudi on ni mogel slediti tempu svetovnega prvaka Ganne. V drugem delu trase pa je 27-letnik malce popustil. Na drugem vmesnem času je že zaostajal 10 sekund, a se ni še povsem odpovedal etapni zmagi. V zadnjih desetih kilometrih je pritiskal na vso moč, a ure so na koncu pokazale, da je bil Italijan za dve sekundi hitrejši od Van Aerta. Wout van Aert pa je s tem rezultatom brez težav zadržal majico vodilnega skupnem seštevku. Še več. Po novem ima pred najbližjim zasledovalcem Mattio Cattaneojem (QuickStep), ki je bil danes četrti, 53 sekund prednosti. Na tretjem mestu je po današnji etapi, ki jo je zaključil na petem mestu, že Primož Roglič, ki za Van Aertom zaostaja 56 sekund.