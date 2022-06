Z generalne policijske uprave (GPU) so sporočili, da sta v povezavi s poslom, ki ga preiskujejo na NPU, dve osebi osumljeni izvršitve kaznivega dejanja, tri pa pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti. Z javnim naročilom, na podlagi katerega je bila med slovenskim javnim podjetjem in gospodarsko družbo iz tujine sklenjena pogodba v vrednosti 118 milijonov evrov, naj bi si pridobile protipravno premoženjsko korist v višini 3,5 milijona evrov, pri čemer naj bi si po navedbah policije delno že izplačale 650.000 evrov. Glede na vrednost pogodbe in dejstvo, da gre za javno naročilo javnega podjetja, skoraj ni dvoma, da gre za posel gradnje plinsko-parne enote v termoelektrarni-toplarni v Mostah, ki ga je z grško družbo Mytilineos Holdings sklenilo Javno podjetje Energetika Ljubljana, ki je del Javnega holdinga Ljubljana, katerega 87-odstotni lastnik je Mestna občina Ljubljana, preostalih 13 odstotkov pa ima šest obljubljanskih občin.

Kot so še sporočili z GPU, predkazenski postopek traja že od leta 2020, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo. Pridržana oseba naj bi bila po informacijah Siola srbski poslovnež Petar Komljenović, ki naj bi med razpisom lobiral za družbo Mytilineos Holdings, povezan pa naj bi bil tudi z družino Janković, saj naj bi Juretu Jankoviću, sinu ljubljanskega župana, z izjavami o posojilih pomagal pri obrambi pred slovenskimi davčnimi organi. Portal Necenzurirano pa je pisal, da so med osumljenci še direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej in tehnični direktor Marko Agrež ter direktorica Javnega holdinga Ljubljana Zdenka Grozde. Omenjeni so bili zelo verjetno člani projektne skupine, ki je vodila konkurenčni dialog s ponudnikoma za dobavo opreme in gradnjo plinsko-parne enote. Kot je znano, so v Energetiki Ljubljana po prejemu devetih ponudb in pregledu referenc marca 2018 postopek javnega naročila nadaljevali s konzorcijem Siemens AG Avstrija in Siemens Slovenija ter holdingom Mytilineos. V Energetiki Ljubljana in Javnem holdingu Ljubljana pojasnil do zaključka redakcije nismo dobili.

Kopač posel primerjal s TEŠ 6

Spomnimo, da je marca letos nekdanji minister za infrastrukturo in nekdanji direktor sekretariata evropske energetske skupnosti dr. Janez Kopač zaradi zamud pri dokončanju plinsko-parne enote predlagal, da se pogodba z družbo Mytilineos prekine. »To bi bila pogumna in modra odločitev župana Jankovića. Sicer je slovenski način razmišljanja tak, da če smo vložili že veliko denarja, moramo investicijo zaključiti, zato da upravičimo že vloženi in stran vrženi denar. Taka je bila logika pri bloku 6 v Šoštanju,« je v Sobotni prilogi zapisal Kopač.

Marca so nam v Energetiki Ljubljana razložili, da Mytilineos še ni zamudil pogodbenega roka za dokončanje del, ki so ga septembra 2020 (pogodba je bila sklenjena aprila 2019) podaljšali do konca maja letos. »Razlogov za podaljšanje roka je bilo več, med njimi vpliv pandemije covida-19, ki je vplivala na proizvodnjo in dobavo elementov tehnološke opreme, ki se proizvaja in dobavlja iz več kot 20 različnih držav. Med razlogi za podaljšanje pogodbenega roka za dokončanje del je bil tudi dolgotrajen tok aktivnosti v zvezi s postopkom spremembe gradbenega dovoljenja, ki ga je bilo treba pridobiti zaradi sprememb gabaritov objektov, do katerih je prišlo zaradi tehnoloških razlogov,« so povedali v Energetiki, kjer so vseeno priznali, da bo rok zelo verjetno zamujen, kar je povezano z ugotovljenimi napakami na dobavljenih parnih utilizatorjih. »Odprava teh pomanjkljivosti neposredno vpliva na potek montažnih del in s tem tudi na dokončanje del,« so pojasnili. Po zadnjih napovedih bi lahko plinsko-parno enoto poskusno zagnali konec poletja, konec leta ali januarja pa bi začela redno obratovati.