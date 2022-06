Kot so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU), sta dve osebi osumljeni izvršitve kaznivega dejanja, tri pa pomoči pri kaznivem dejanju. Osumljene osebe naj bi zlorabile položaj pri opravljanju gospodarske dejavnosti. Z javnim naročilom, na podlagi katerega je bila med slovenskim javnim podjetjem in gospodarsko družbo iz tujine sklenjena pogodba v višini 118 milijonov evrov, naj bi si namreč pridobile protipravno premoženjsko korist v višini 3,5 milijona evrov. Ta je bila po navedbah policije delno že izplačana (vsaj v višini 650.000 evrov).

Pri izvajanju hišnih preiskav sodeluje 35 preiskovalcev NPU. Predkazenski postopek od leta 2020 dalje usmerja specializirano državno tožilstvo. Za kaznivo dejanje zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, so še navedli na GPU.

Pridržali naj bi srbskega poslovneža Petra Komljenovića

Po informacijah spletnih portalov Siol in Necenzurirano NPU hišno preiskavo izvaja v Energetiki Ljubljana, pridržana oseba pa naj bi bila srbski poslovnež Petar Komljenović. Med osumljenimi naj bi bili še direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej, tehnični direktor Marko Agrež, sicer nekdanji prvi mož Termoelektrarne Trbovlje, in direktorica Javnega holdinga Ljubljana Zdenka Grozde. Razlog preiskave naj bi bile nepravilnosti, povezane z energetskim poslom pri gradnji nove plinsko-parne enote v ljubljanski toplarni.

Oktobra 2017 je namreč družba Energetika Ljubljana, ki je v lasti ljubljanske občine, objavila javni razpis za izbiro dobavitelja glavne tehnološke opreme za izgradnjo plinsko-parne enote v ljubljanski toplarni. Nanj se je prijavilo devet ponudnikov, posel pa je leta 2019 dobilo grško podjetje Mytilineos Holdings.

Za Grke je po navedbah medijev lobiral Komljenović, ki naj bi bil sicer tesno povezan z družino ljubljanskega župana Zorana Jankovića. V preteklosti naj bi imel namreč v davčnem postopku proti Juretu Jankoviću ključno vlogo.

Dela za postavitev nove plinsko-parne enote so stekla jeseni 2020. Nova enota bo nadomestila dva premogovna bloka. Tretji blok, ki so ga leta 2008 predelali za sokurjenje premoga in lesne biomase, bo ostal v obratovanju. Po napovedih občine naj bi se tako uporaba premoga zmanjšala za 70 odstotkov. Dokončanje gradnje je načrtovano za letos, ob koncu leta predvidevajo prehod v poskusno obratovanje in zatem v polni zagon.