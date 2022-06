Zakonca Tuš priznala krivdo in se pogodila

Na celjskem sodišču se je začel predobravnavni narok zoper zakonca Mirka in Tanjo Tuš, ki sta obdolžena pranja denarja in zlorabe položaja pri prodaji blagovne znamke Tušmobil. Oba sta s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, narok pa se bo nadaljeval in z izrekom kazenske sankcije zaključil 22. junija.