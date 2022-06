Silvo Drevenšek je namreč v ponedeljek pred sodiščem spregovoril in presenetil z obžalovanjem dejanja, za katerega naj mu ne bi bilo jasno, kako je do njega sploh lahko prišlo, družino svoje partnerice pa je hvalil, češ da so ga lepo sprejeli. Zatrjeval je, da se dejanja sploh ne zaveda in se ga ne spominja, vse skupaj pa naj bi pripisal psihičnemu stanju, v kakršnem je bil, ter nenehni opitosti, čeprav naj bi za to neuspešno iskal pomoč.

A njegov nekdanji svak, ki ga na ponedeljkovem naroku sicer ni bilo, je dejal, da takšnih burlesk, kot je bila pred dvema dnevoma, ne more več prenašati, Drevenšku pa očital gledališko igro visoko izobraženega morilca. »Ker mu taktika A v prvem sojenju ni uspela, bo obramba očitno poskusila s taktiko B,« je dejal Miha Lešnik, ki je nekaj krepkih povedal tudi čez zagovornika Andreja Kaca, saj po njegovem mnenju na račun mladoletnega otroka pomaga v boju obdolženčeve družine za premoženje.

Lešnik: Motiv za umor je bil koristoljubje

Kot je v daljšem pričanju povedal sodnemu senatu pod vodstvom sodnice Katje Kolarič, naj bi bila njegova sestra že dolgo deležna grobih žaljivk in celo spolnega nadlegovanja s strani obdolženega, še bolj pa naj bi ta sovražil njuna starša, zlasti mamo, ki je kakšen mesec pred tragičnim dogodkom tudi poklicala policijo. Drevenšek naj bi jima namreč očital, da mu želita odvzeti novo hišo ter da proti njemu ščuvata njegovega štiriletnega sina. Po Lešnikovem mnenju je tako motiv povsem jasen, saj da gre izključno za koristoljubje.

Po njegovem mnenju obdolženi še zdaleč ni imel takih težav z alkoholom, kot jih je želel prikazati, pač pa naj bi bil samovšečen človek, ki nikakor ne želi sprejeti poraza. Kot je povedal, so zaradi njegovih groženj ves december živeli kot v bunkerju, iz hiše so odhajali le takrat, ko Drevenška ni bilo doma, kadar pa je ta bil doma, jih je neprestano, tudi po več ur, opazoval z dvorišča.

Drevenšek se je zahvalil za skrb za otroka

V nadaljevanju naroka je prišlo tudi do dialoga med pričo in obdolženim, pri čemer je slednji čas najprej izkoristil za to, da je priči izrazil sožalje ter se mu celo zahvalil za skrb za otroka. »Verjamem, da mu ni lahko, saj se hujšega človeku ne more zgoditi,« je še dejal Drevenšek, nato pa ga je sodnica opomnila, da nima zagovora, pač pa možnost zastavljanja vprašanj priči.

Obdolženi je nato zatrdil, da marsikaj, kar je povedal Lešnik, ne drži, saj da tako hudega sovraštva med njimi ni bilo, ter da tega, kar se je zgodilo, zagotovo ni naklepal. Nenazadnje so imeli še novembra skupaj dva ali tri kosila, kar je potrdila tudi priča, a je hkrati dodala, da je verjetno ta želel le za to, da se pri svojem morilskem načrtu še nekoliko približa družini.

Pričam se Drevenšek ni zdel hudo opit

Čeprav obramba v tokratnem sojenju svojo strategijo gradi na težavah z alkoholom in psihološkimi problemi, da naj bi se obdolženi zadnje tedne pred dogodkom obnašal precej čudno, kar so na uvodnem naroku sicer izpovedali nekateri Drevenškovi bližnji, pa danes vabljene priče obrambe tega niso z gotovostjo potrdile.

Med pričami sta bili namreč moški in ženska, sicer brat in sestra, kamor se je takoj po dejanju zatekel obdolženi, a ne eden ne drugi nista potrdila, da bi bil Drevenšek ob prihodu mrtvo pijan, kot je v zagovoru zatrjeval sam. Je pa ob prihodu v njihovo hišo spil večjo količino vina.

Nekdanji sodelavec, s katerim je bil večkrat v stiku, predvsem po telefonu, pri obdolženem pa se je oglasil le nekaj ur pred dogodkom, je povedal, da sta spila kozarec vina, tudi njemu se ni zdel zelo opit. Povedal je, da se mu je zdel zadnje čase zaskrbljen in zmeden, ko ga je zadnjič videl, pa tudi izmučen in zapuščen.