V tem času zlasti v toplejših delih naše dežele že uspevajo bučke. So sorodnice kumar, lubenic in melon, ki jih mlade lahko jemo sveže, sicer pa jih pripravimo na katerega od nešteto načinov. Pri bučkah nedvomno velja, da manjše in svetlejše ko so, boljše in okusnejše so. Če nam rastejo na vrtu, lahko sicer počakamo, da se odebelijo in potemnijo; pridelek bo resda večji, a v škodo okusa. Sveže mlade bučke so namreč vselej čvrstejše in še brez izrazitih drobnih pečk, kar pride prav zlasti pri pripravljanju različnih svežih dobrot. Največja napaka je bučke lupiti, tudi tiste nekoliko debelejše, kar nekateri počnejo iz prepričanja, da je lupina trda in celo grenka, kakor pri zrelejših kumarah …

Ampak bučk resnično ni smiselno lupiti, saj jim s tem odstranimo obilico blagodejnih snovi. Poleg tega so celo skupaj z olupki tako blagega okusa, da jih lahko pripravimo tako na sladke kot slane načine. Med sladke načine priprave spadajo razni zavitki in pite, ki jih pripravimo podobno in z enakimi začimbami kot jabolčne. Pogosteje pa bučke pripravljamo slane, v različnih juhah, omakah za testenine, rižotah, solatah, lahko jih narezane na rezine in po želji marinirane popečemo na žaru, lahko jih narezane na centimetrska kolesca paniramo na klasični način v moki, jajcih in drobtinah (morda z dodatkom naribanega parmezana), nato pa zložimo na pekač, obložen s papirjem za peko, jih posolimo, le poškropimo z oljčnim oljem in porinemo v pečico na 200 °C za tako dolgo, da dobijo lepo zlato barvo. Rezultat je neverjetno okusen, sočen in hrustljav prigrizek. Izjemni so tudi sveži cvetovi, ki poženejo samostojno in jih lahko naberemo brez škode za pridelek. Razpremo jih, nadevamo denimo z mocarelo in zelišči, nežno zavijemo kot bombone, pomočimo v tekoče testo kot za palačinke ali v pivsko testo in na hitro ocvremo v olju.

Prišel bo čas, ko naše bučke ne bodo več povsem mlade in lepe. Takrat jih lahko naribamo, jim primešamo sesekljano čebulo in razžvrkljana jajca, nato še ovsene kosmiče in moko ter sveže sesekljan peteršilj. Oblikujemo polpete ter jih popečemo v ponvi in postrežemo s kakšno jogurtovo omako in listnato solato. Iz bučk lahko skuhamo lahkotno poletno juho ali pa jih narežemo na kocke in popražimo skupaj s čebulo ter paradižnikom in z nastalo omako zabelimo testenine.

Nemara pa uberete povsem drugo pot in poskusite vzdolžno narezane bučke uporabiti namesto testenin v lazanji, kot narekuje tokratni glavni recept. Ni od muh, vam rečem!

Lazanja iz bučk z mesnim nadevom Sestavine za 6 večjih porcij: 4 velike bučke,

1 kg zmlete govedine,

7 dl paradižnikove omake,

500 g sira rikota,

120 g naribanega parmezana,

200 g zrele mocarele,

1 jajce

5,5 dl oljčnega olja,

morska sol in poper,

2 vejici timijana,

1 pest listov bazilike Priprava 1 Pečico segrejemo na 200 ºC. Bučke po dolžini narežemo na tanke rezine in jih v ponvi na močnem ognju na hitro popečemo na malo oljčnega olja, da izgubijo nekoliko tekočine, a ostanejo čvrste. Damo jih na stran. Meso popražimo v veliki ponvi na močnem ognju, medtem ga drobimo z lopatko. Ko posivi in začne rjaveti, ga odstavimo. Prelijemo ga s paradižnikovo omako za testenine (1 dl prihranimo) in premešamo, nato pa odstavimo z ognja. V skledi zmešamo rikoto, 100 g parmezana, jajce, sol in poper. 2 S prihranjenim 1 dl omake za testenine namažemo dno pravokotnega pekača (33 x 32 cm). Dno prekrijemo z rezinami bučk, ki jih prelijemo s polovico mesne omake, na vrh pa razporedimo še polovico mešanice z rikoto. Vse to posujemo s polovico naribane mocarele z nekaj nasekljane bazilike. Vse plasti ponovimo še enkrat. 3 Lazanjo pokrijemo s končno plastjo rezin bučk, posujemo s preostankom sesekljanega peteršilja in bazilike ter preostankom mocarele. Pečemo 40–45 minut, na koncu lahko nekaj minut pečemo z žarom za hrustljavo skorjico. Posujemo s preostalim parmezanom in preostalimi listi bazilike ter z osmukanim timijanom in postrežemo. Čas priprave in kuhanja: 80 minut

Kremna juha iz bučk Potrebujemo: 2 večji sveži bučki,

1 steblo pora,

2 stroka česna,

1 korenček,

1 šopek peteršilja,

1 žlico smetane,

2 žlici oljčnega olja,

morska sol, sveže zmlet poper. Priprava Bučki operemo in narežemo na kocke. Korenček operemo, ostrgamo in narežemo na koščke. V večjem loncu na olju popražimo korenček. Dodamo očiščen, opran in narezan por ter pražimo še toliko časa, da se por zmehča. Dodamo sesekljan česen in pražimo le še minuto, da zadiši. Dodamo narezani bučki in zalijemo z 8 dl vroče vode oziroma toliko, da so bučke prekrite. Solimo, popramo, premešamo in kuhamo toliko časa, da se bučke zmehčajo. Nato juho zmeljemo s paličnim mešalnikom, po potrebi dodatno začinimo, primešamo smetano in postrežemo.