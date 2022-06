(Nedeljski dnevnik) Kako čudovite gozdove ima Slovenija!

Slovenija ima ene najlepših gozdov srednje Evrope, morda celo na svetu. Kot primer, da je nekaj posebnega, omenimo, da so se te dni pri nas mudili člani mednarodnega združenja ljubiteljev in strokovnjakov gozdov oziroma člani mednarodne dendrološke zveze. Najbrž ni treba posebej poudarjati, da so bili navdušeni. Nam pa se je to zdel imeniten povod, da o naših gozdovih izbrskamo in povemo kaj več. Pri tem nam je malo pomagal dr. Jože Bavcon iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, malo pa tudi različna strokovna literatura, ki je na tem področju kar bogata. Navsezadnje bi lahko tudi rekli, da imamo Slovenci prav poseben odnos do dreves, da jih cenimo in spoštujemo.