(Nedeljski dnevnik) Pesem o junaku, ki potrebuje objem

Obiskali smo Andreja Šifrerja pri njem doma. Ne po naključju. To je zanj veliko leto – nedavno je praznoval 70 let, čez nekaj dni bo dobil posebno državno priznanje pri predsedniku Pahorju, pripravlja veliki koncert v Kranju, ki bo septembra, sklada nove pesmi in snuje projekte. Skratka, nešteto povodov za klepet ob kavi.