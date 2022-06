Žiga Debeljak na čelu upravnega odbora DUTB

Upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v novi sestavi se je v torek sestal na prvi seji. Novi neizvršni direktorji so se seznanili s ključnimi internimi akti in obravnavali aktualne zadeve na področju poslovanja DUTB. Upravni odbor je imenoval tudi svojega predsednika; to je postal Žiga Debeljak.