Wizz Air po Varadijevih besedah beleži močan začetek poslovnega leta, ki se je začelo z marcem. Rezervacija so dobre tudi za drugo četrtletje, ki teče od junija do konca septembra. Povprečne cene vozovnic so po njegovih besedah, izraženo v odstotkih, že sedaj višje za nizko enomestno številko v primerjavi s finančnim letom, ki se je končalo marca 2020. »Za letošnje drugo poslovno četrtletje pa pričakujemo, da se bodo cene dvignile še za visoko enomestno število,« je dodal.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, to pomeni, da bi se lahko cene vozovnic podražile za skoraj 10 odstotkov.

V letalskem prevozniku so ob tem vlagatelje opozorili, da bodo zaradi zadnjih motenj na mednarodnih letališčih v prvem poslovnem četrtletju najverjetneje beležili izgubo iz poslovanja.

»Pomanjkanje kontrolorjev, varnostnikov in težave v dobavnih verigah neposredno vplivajo na poslovanje letalskih prevoznikov, naših zaposlenih in potrošnikov,« je dejal Varadi.

Wizz Air je sicer v minulem poslovnem letu do konca marca prepeljal 27,1 milijona potnikov, potem ko jih je v predlanskem poslovnem letu 10,2 milijona. Prihodki od prodaje so zrasli za 125 odstotkov na 1,7 milijarde evrov, izguba pred davki pa se je s predlanskih 567 milijonov evrov povečala na 642 milijonov evrov.