Umrl nekdanji športni novinar Miha Žibrat

V 69. letu starosti je umrl Miha Žibrat, dolgoletni športni novinar in urednik na TV Slovenija. Od leta 2000 do 2010 je tudi vodil Društvo športnih novinarjev Slovenije, so objavili na RTV Slovenija. Še nedavno je sodeloval pri filmu Pot domov o nekdanjem košarkarju in trenerju Juretu Zdovcu.