Reševanje višinskih razlik z nadstreški v treh ravneh

Vkopani temeljni monolit predstavlja robusten podstavek za leseno zasnovo hiše, na SZ delu ga zaključujeta odprt prostor za dva avtomobila in prostor za shranjevanje. Vkopana garaža vizualno ne obremenjuje bivalne parcele, z ozelenitvijo strehe pa z zgornje strani postane nevidna. Lesena konstrukcija avtomobilskega nadstreška se naslanja na zidni rob, na drugi strani statično obremenitev nosi stebriščni raster. Transparentni arhitekturni element se ponovi pred zgornjim vhodom. Varovalni funkciji stebrišča se pridružujejo steklena vrata, ki ščitijo glavni hišni vhod in dostop do bivalnega platoja. Stopnišče pred zunanjimi vplivi varujejo nadstreški v treh ravneh, spodnjega zaradi prepusta svetlobe pokriva steklo. Unikatnost ureditve se kaže tudi v zaključkih stopnic iz hrastovega lesa.

Pergolni raster za elegantno zasebnost na vrtu

Hiša je umeščena v hribino, zato si parcele sledijo v kaskadnem redu. Rešitev, da dnevna soba ni vsakdanja izložba, je transparenten strop pergole. Z določenim razmakom zgornjih elementov se ustvari naravno bariero, ki zakriva poglede in navidezno podaljšuje vrtno zasebnost. Svetla barva teraso posredno osvetljuje, posledično v notranje prostore prepušča več svetlobe. Pergolo s hišo in betonskim zidcem dopolnjuje kuhinjski kubus, skrbno urejena zelenica, okrasne gredice in okoliški gozd pa so vir za notranji mir.

Izvedba na ključ prinaša koordinirane izvajalce

Ključavničarski, mizarski, steklarski in krovsko-kleparski mojstri so del skupine projektantskega centra, ki so bili kos kopici izvedbenih detajlov in sosledju na gradbišču. Storitve od načrta do izvedbe so prednost za stranke, saj predstavljene možnosti izkušenih projektantov in vizualizacije odpirajo razmišljanja za funkcionalno in estetsko ureditev po meri. Hiša skriva konstrukcijo lesa, zato jo dodani objekti odkrivajo. Čar kombinacije brezbarvne in bele je vidnost lesne teksture, ker pa gre za občutljivejšo barvo, ji je treba nameniti več pozornosti pri vzdrževanju.